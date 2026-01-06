Mujer de Texas provocó incendio en un complejo de apartamentos tras quemar la ropa de su novio

Una mujer fue acusada de incendio imprudente en el condado de Harris, Texas, luego de que presuntamente quemara la ropa de su novio en una parrilla. El fuego se salió de control y arrasó un complejo residencial, dejando daños irreparables en al menos 13 viviendas.

Las autoridades del condado de Harris identificaron a la sospechosa como Crystal D. Randall, quien fue acusada en relación con el incendio ocurrido el lunes por la mañana en los apartamentos Southlake Villas, al norte de Houston.

De acuerdo con los investigadores, el fuego se originó luego de una disputa doméstica. Randall habría prendido fuego a la ropa de su novio en una barbacoa ubicada en el patio de uno de los apartamentos.

El incendio se reavivó y se propagó al edificio

Aunque la mujer intentó apagar las llamas inicialmente, el incendio volvió a encenderse y terminó extendiéndose rápidamente hacia la estructura del complejo residencial, informaron los bomberos.

El Departamento de Bomberos de Sheldon señaló que 13 unidades quedaron “gravemente e irreparablemente dañadas”, obligando a decenas de residentes a evacuar.

“Se extendió hasta aquí. El techo se derrumbó. Era como si algo se viniera abajo detrás”, relató el testigo Mario Thompson a medios locales.

Evacuación sin víctimas fatales, pero con un bombero herido

Las autoridades confirmaron que todos los residentes lograron salir del edificio sin lesiones. Sin embargo, una brasa reavivó un foco de incendio horas después, lo que obligó a los equipos de emergencia a regresar al lugar.

Durante esas labores, un bombero resultó herido y fue trasladado a un hospital, donde permanece en condición estable.

Acusación penal y traslado al hospital

Crystal D. Randall fue acusada formalmente de incendio imprudente y posteriormente trasladada a un hospital por razones que no fueron detalladas por las autoridades.

La investigación continúa mientras las autoridades evalúan el impacto total del siniestro y las responsabilidades legales derivadas del incidente.

Sigue leyendo:

–Al menos 12 detenidos en operativo en un club de striptease clandestino en Houston

–Hispano muere de un ataque cardíaco luego de que su hijo recibiera un disparo accidental en Texas

–Hombre de Houston apuñala a su madre porque se negó a entregarle su billetera