Joven de 15 años es acusado de asesinar a la madre y hermanos de su exnovia en Texas

Un adolescente texano está acusado de asesinar a la madre de su exnovia y a sus dos hermanos menores en lo que la policía describió como un “acto de violencia cobarde” y dirigido.

Jennifer Rodríguez, de 39 años, fue encontrada muerta dentro de su lujoso apartamento en Odessa, Texas, junto a su hija de 13 años y su hijo de 9 años después de que el adolescente no identificado cometiera la masacre el martes por la noche, según la policía de Odessa.

Los agentes respondieron a los informes de un tiroteo en Eighty Seventh Apartments, un complejo de lujo a 560 kilómetros al oeste de Dallas, y descubrieron la espantosa escena alrededor de las 17:45.

El presunto tirador, que no fue identificado debido a su edad, tenía una relación previa con la hija de 15 años de Rodríguez y había planeado dispararle afuera de la escuela antes de cambiar de opinión y dirigirse al apartamento, reveló la policía.

La adolescente no resultó herida físicamente en el triple asesinato. La policía no indicó si se encontraba en casa en el momento del tiroteo.

“Ella está bien, no resultó herida… Estoy seguro de que después de todo lo que le pasó a su familia, no está bien. Pero físicamente salió ilesa”, declaró el jefe de policía de Odessa, Mike Gerke, en una conferencia de prensa el miércoles.

El joven de 15 años huyó del lugar y fue capturado unos 40 minutos después del tiroteo, según la policía.

“Desde el momento en que ocurrió, supimos casi de inmediato quién era el sospechoso y, tras localizarlo, lo detuvimos en 40 minutos”, declaró Gerke.

Ha sido acusado de homicidio capital de varias personas, un delito grave capital, y se encuentra recluido en el Centro Juvenil del Condado de Ector. Las autoridades no han revelado el motivo de los asesinatos.

Se recuperó una pistola, que se cree fue utilizada en el tiroteo, y las autoridades esperan que la investigación concluya que fue el arma de fuego utilizada en los asesinatos.

Gerke describió el tiroteo como un ataque selectivo sin afiliación a ninguna pandilla, y afirmó que su departamento sabe quién compró el arma, pero no reveló cómo la obtuvo el adolescente.

Texas tiene la pena de muerte, pero no la impone a los asesinos convictos que eran menores de 18 años en el momento del crimen. “Nuestros corazones y oraciones están con las familias, amigos y cualquier persona relacionada con la tragedia de anoche. Fue un acto de violencia trágico y cobarde”, dijo Gerke.

