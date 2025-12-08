Arrestan a madre adoptiva en Texas por mantener a joven discapacitada encerrada en una perrera

Una madre adoptiva de Texas fue arrestada luego de que una joven con discapacidad mental fuera encontrada encerrada en una perrera en el patio trasero de su casa, tras ser escuchada suplicando por ayuda.

El hecho ocurrió el 22 de noviembre en Anson, una pequeña localidad del estado, y ha generado indignación entre los residentes.

El descubrimiento lo realizó un vecino, Justin Anderson, quien escuchó los gritos desesperados de la joven. “Gritaba: ‘Tengo que orinar, tengo miedo’. Luego escuché golpes, como si fuera una cerca de alambre”, relató Anderson.

El hombre utilizó la cámara de su teléfono para grabar a la víctima, que apenas se veía dentro de una estructura metálica cubierta con lonas.

La policía confirma el encierro y detiene a la responsable

Al llegar al sitio, las autoridades encontraron a la joven efectivamente encerrada en una perrera exterior.

“Estaba en el patio trasero, encerrada”, confirmó el jefe de policía de Anson, Daniel Graziose. Durante la intervención policial, dos adultos que también estaban bajo acogida en la casa se encontraban presentes.

Kandice “Candy” Thompson, de 60 años, fue arrestada y enfrenta cargos de secuestro agravado, agresión y abuso de una persona discapacitada. La mujer era conocida en la comunidad por haber adoptado, junto a su difunto esposo —un ex jefe de policía local—, a más de 50 niños de acogida durante los últimos años.

Justificaciones cuestionadas y testimonios de vecinos

Según contó un vecino a medios locales, Thompson habría intentado justificar sus acciones alegando que la joven estaba “orinando por todas partes y destrozando su casa”, motivo por el cual decidió dejarla afuera.

La versión ha sido rechazada por los residentes, quienes expresaron consternación por el trato recibido por la chica.

“Es increíble lo que alguien encargado de niñas discapacitadas les hace. No lo entiendo”, dijo Marcia Bailey, otra vecina.

La comunidad agradeció la intervención de Anderson, quien alertó a las autoridades.

“Sentí pena por las chicas. Me alegro de que Justin haya asumido el reto”, añadió Bailey.

La víctima está a salvo y la comunidad exige justicia

La joven fue rescatada y se encuentra fuera de peligro bajo resguardo de las autoridades. Thompson permanece detenida mientras avanza la investigación.

“El caso lo tomamos muy en serio, especialmente cuando se trata de proteger a nuestros ciudadanos más vulnerables”, afirmó el jefe Graziose.

La comunidad de Anson, que conocía a Thompson por años debido a su historial de adopciones y su conexión con la policía local, ha quedado profundamente afectada por este caso, que abre interrogantes sobre la supervisión y el control de hogares de acogida en zonas rurales.

