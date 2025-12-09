Dos estudiantes son acusados de conspirar para un tiroteo escolar en Pasadena Memorial High School

Dos estudiantes de Pasadena ISD, en Texas, fueron detenidos y acusados de conspiración para cometer homicidio capital, luego de que registros judiciales revelaran que supuestamente planearon realizar un tiroteo en Pasadena Memorial High School.

La investigación comenzó el 25 de noviembre, cuando un padre alertó a las autoridades de que su hija había recibido capturas de pantalla alarmantes. En ellas, se observaban conversaciones entre Emilio López, de 17 años, y un menor de edad, donde discutían presuntos planes de violencia masiva en la escuela el 1 de diciembre.

Mensajes en redes sociales y testimonios confirman la presunta conspiración

De acuerdo con los registros, varios testigos —incluidos un estudiante y un amigo anónimo— confirmaron que las cuentas de Instagram usadas en las conversaciones pertenecían a los dos sospechosos. Las capturas de pantalla mostraban que los adolescentes hablaban de armas, municiones, de cómo ejecutar el ataque y de la idea de “llegar antes que la policía a su oficina”.

Otro testigo afirmó haber recibido un mensaje de texto directo de uno de los acusados advirtiendo: “No vengas a la escuela el lunes”, una señal que reforzó la urgencia de la denuncia.

En paralelo, López habría publicado en Instagram fotografías de sí mismo sosteniendo armas, lo cual coincidió temporalmente con las conversaciones sobre el presunto ataque.

Las autoridades también confirmaron que López había sido blanco de una amenaza en redes sociales a principios de año y que contaba con un arresto previo por agresión juvenil.

Los cargos y la próxima cita judicial

Tanto López como el menor involucrado enfrentan cargos de conspiración para cometer homicidio capital, uno de los delitos más graves contemplados en la ley penal de Texas.

Su comparecencia ante el tribunal está prevista para principios de 2026.

Tras darse a conocer las detenciones, Eyewitness News contactó al Distrito Escolar Independiente de Pasadena, que confirmó los hechos y aseguró que padres y personal de Pasadena Memorial High School fueron notificados de inmediato, incluso durante las vacaciones de Acción de Gracias.

En un comunicado, el distrito señaló: “En este momento, no existe ninguna amenaza activa para la Escuela Preparatoria Pasadena Memorial. El Distrito continúa cooperando plenamente con las autoridades. Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal”.

El distrito agradeció además el trabajo conjunto del Departamento de Policía del ISD de Pasadena, la Policía de Pasadena y el Grupo de Trabajo contra Delincuentes Violentos y Fugitivos de los Alguaciles de EE. UU., destacando su “profesionalismo y respuesta inmediata”.

Comunidad en alerta, pero sin riesgo actual

Aunque la investigación continúa, las autoridades reiteraron que la rápida denuncia de un padre permitió actuar antes de que la supuesta conspiración avanzara. Las fuerzas de seguridad mantienen coordinación permanente con el distrito para reforzar la vigilancia y garantizar que no exista riesgo para estudiantes y personal.

El caso se suma a una serie de investigaciones en Estados Unidos relacionadas con amenazas escolares detectadas gracias a reportes comunitarios y monitoreo de redes sociales, un mecanismo que cada vez resulta más determinante para prevenir hechos de violencia.

