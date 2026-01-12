Acusan a maestra de Texas de tener relaciones sexuales con un estudiante en el estacionamiento de un Walmart

Autoridades informaron que una maestra de secundaria de Texas fue acusada de tener relaciones sexuales con un estudiante de 14 años en el estacionamiento de un Walmart, mientras otros dos estudiantes se sentaban en el asiento trasero.

Jaden Renee Charles, de 26 años y madre de cuatro hijos, enfrenta dos cargos de agresión sexual agravada contra un menor. Las autoridades afirman que mantuvo una relación con más de uno de sus estudiantes en la Escuela Secundaria Agua Dulce.

Los cargos contra Charles se derivan de un incidente ocurrido el 29 de febrero de 2024, cuando presuntamente llevó a tres estudiantes, incluyendo a un joven de 14 años, uno de 16 y una joven de 15, al Walmart en Alice alrededor de las 2:10 a. m., según informa KRIS 6 News.

Luego, presuntamente ató una manta alrededor de los reposacabezas de los asientos delanteros de su camioneta y tuvo relaciones sexuales con el joven de 14 años, que se encontraba en el asiento delantero, mientras los otros dos adolescentes se sentaban en el asiento trasero.

En ese momento, Charles afirmó estar embarazada del bebé del joven de 14 años, según documentos judiciales.

La investigación comenzó por denuncias de vaporizadores

Pero la investigación sobre el comportamiento de Charles comenzó cuando un estudiante fue sorprendido con un vaporizador en el campus, según Scripps News.

El Distrito Escolar Independiente de Agua Dulce habló con varios estudiantes y profesores sobre el incidente y se enteró de que Charles le había proporcionado el vaporizador al estudiante.

Mientras las autoridades investigaban el incidente, los agentes descubrieron que Charles podría haber proporcionado vaporizadores con THC a varios estudiantes, según declaró entonces el alguacil municipal Joe Martínez a 3NEWS.

Supuestamente, había comenzado a comprar los vaporizadores para los niños dos años antes, antes de empezar a dar clases.

Martínez también afirmó que los agentes entrevistaron a cinco estudiantes varones, cuatro de los cuales confirmaron haber tenido relaciones inapropiadas con Charles y dijeron que ella les proporcionaba vaporizadores con THC y alcohol.

Posteriormente, afirmó que Charles presuntamente tuvo relaciones sexuales con dos estudiantes antes de ser contratada por el Distrito Escolar Independiente de Agua Dulce.

El jefe Eden García, del Departamento de Policía de Alice, añadió que existían pruebas de que ella estaba con los estudiantes. “Tenemos padres preocupados que hicieron algunas llamadas para informar que sus hijos estaban con una profesora”, dijo García.

La profesora de ciencias de secundaria se graduó de la Universidad Texas A&M-Kingsville en 2021 con una licenciatura en Ciencias, el mismo año en que fue acusada de iniciar relaciones inapropiadas con los menores.

Ahora debe comparecer ante el tribunal la primera semana de abril.

