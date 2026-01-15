Muere un policía en Texas tras ser baleado al intentar capturar a un fugitivo

Un oficial de policía de Texas murió en el cumplimiento de su deber luego de ser baleado mientras intentaba detener a un fugitivo buscado por la justicia, informaron las autoridades.

El agente Elijah Garretson, de 27 años, perteneciente al Departamento de Policía de Copperas Cove, resultó gravemente herido el 10 de enero durante un operativo para arrestar a Jamison Cavazos, de 26 años, quien era requerido por presuntas actividades delictivas organizadas y por no comparecer ante un tribunal.

Según explicó el senador estatal Pete Flores, Garretson y otros dos oficiales forcejearon con el sospechoso durante el intento de arresto, momento en el que Cavazos abrió fuego e hirió mortalmente al agente.

Huida del sospechoso y desenlace fatal

Tras disparar contra el oficial, el sospechoso huyó del lugar. Las autoridades iniciaron un amplio operativo de búsqueda y negociación para lograr su rendición.

De acuerdo con Flores, Cavazos murió posteriormente por una herida de bala autoinfligida cuando los agentes se aproximaban a una segunda ubicación tras un prolongado intento de negociación. En su poder se recuperaron dos armas de fuego.

Garretson fue trasladado de emergencia a un hospital, donde falleció a causa de las heridas recibidas.

Los Rangers de Texas asumieron la investigación del caso para esclarecer las circunstancias exactas del tiroteo y del fallecimiento tanto del oficial como del sospechoso.

“Este oficial arriesgó su vida intentando proteger la seguridad pública y pagó el precio más alto”, declaró Pete Flores, presidente del Comité de Justicia Penal del Senado de Texas. “Es un trágico recordatorio del sacrificio que enfrentan nuestros agentes del orden a diario”.

Trayectoria y vida del oficial caído

Elijah Garretson era originario de New Hampshire. Antes de incorporarse a la policía, sirvió en el Ejército de Estados Unidos, donde estuvo destinado en Fort Hood y alcanzó el rango de sargento. Dejó las Fuerzas Armadas en junio de 2024.

Posteriormente ingresó a la academia de policía y se graduó en junio de 2025 como Graduado Académico de Honor de su promoción. Durante su formación, fue reconocido por salvar la vida de un compañero cadete que sufrió un paro cardíaco.

Según informes oficiales, Garretson deja esposa y una hija de cinco años.

La Policía Estatal de New Hampshire expresó sus condolencias a través de un comunicado en redes sociales.

“En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con sus seres queridos, sus colegas del Departamento de Policía de Copperas Cove y todos los afectados por esta tragedia. Nunca lo olvidaremos”, señaló la institución.

