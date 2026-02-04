Esta nueva norma obligatoria de Target está incomodando a los clientes

En plena era donde las cajas de autopago y las aplicaciones reciben la mayor demanda en los supermercados y comercios minoristas, Target ha decidido dar un giro radical e implementar una nueva normativa que está incomodando a los clientes.

Hay quienes prefieren atenderse solos que interactuar con el personal de caja, sin embargo, tenemos incontables décadas siendo atentidos por un hombre o una mujer cuando vas a pagar tus productos. El problema está cuando, como empleado, la tienda te obliga a sostener esas interacciones con los clientes, incluso si no lo estás atendiendo.

Target aplicó una nueva directriz interna conocida como la regla “10-4”, diseñada para obligar a sus empleados a interactuar con los clientes. En la práctica, por muy lindo que parezca, está generando reacciones encontradas y cierta incomodidad entre los visitantes.

Qué le exige Target a sus empleados con la regla 10-4

La nueva política, reportada inicialmente por USA TODAY, es estricta y específica respecto al comportamiento corporal y verbal de los trabajadores:

A 10 pies (3 metros): Si un empleado se encuentra a esta distancia de un cliente, está obligado a hacer contacto visual, sonreír y mostrar un lenguaje corporal acogedor . No es necesario hablar, pero sí “reconocer” la presencia del comprador.

Si un empleado se encuentra a esta distancia de un cliente, . No es necesario hablar, pero sí “reconocer” la presencia del comprador. A 4 pies (1.2 metros): La norma se intensifica. A esta distancia corta, el empleado debe dejar lo que está haciendo para saludar verbalmente al comprador, sonreír y ofrecer ayuda de manera proactiva.

Adrienne Costanzo, vicepresidenta ejecutiva de Target, defiende la medida y aseguró al medio: “Sabemos que cuando nuestros huéspedes son recibidos, se sienten bienvenidos, lo que se traduce en lealtad”.

Aunque la intención es mejorar el servicio, la ejecución ha traído incomodidad para muchos clientes, ya que radica en la naturaleza forzada de la interacción. Al sistematizar la sonrisa y el saludo basándose en la distancia física, la experiencia puede percibirse como robótica o invasiva en lugar de genuina.

Target apuesta a que la calidez humana vencerá a la frialdad de las máquinas, pero… en pleno 2026 parece una norma arriesgada, tanto para clientes como para los propios trabajadores.

