Saks Global anuncia el cierre de 15 tiendas más tras declararse en quiebra

Esta semana, la cadena minorista de lujo Saks Global anunció el cierre de otras 15 tiendas como parte de un proceso de recuperación tras declararse en bancarrota a principios de este año por incumplimiento de pagos y cuantiosas deudas acumuladas.

En el comunicado, Geoffroy van Raemdonck, CEO de Saks Global, comentó que esta decisión de cierres forma parte de una estrategia de transformación continua arraigada a los principios y visión de la compañía a largo plazo.

El mayor grupo de tiendas departamentales de lujo abarcará 12 cierres de Saks Fifth Avenue y tres de Neiman Marcus en al menos 13 estados del país, entre los que se señalan:

26100 Cedar Road, Beachwood, Ohio

5555 Wisconsin Ave., Chevy Chase Village, Maryland

700 N. Michigan Ave., Chicago, Illinois

3333 Bristol St., Costa Mesa, California

3200 Las Vegas Blvd. S, Las Vegas, Nevada

230 Walt Whitman Road, Estación Huntington, Nueva York

73555 El Paseo, Palm Desert, California

7700 Old Wake Forest Road, Raleigh, Carolina del Norte

7400 San Pedro Ave., San Antonio, Texas

120 University Town Center Dr., Sarasota, Florida

1 Plaza Frontenac St., San Luis, Misuri

2051 International Dr., McLean, Virginia

1450 Ala Moana Blvd. Nivel Tres, Honolulu, Hawái – Neiman Marcus

6550 Topanga Canyon Blvd., Canoga Park, California – Neiman Marcus

2 Maple Ave, White Plains, Nueva York – Neiman Marcus

En el comunicado, el CEO también señaló que, hasta los momentos, Saks Global, reconocida por ser la empresa matriz de varias de las marcas emblemáticas del sector minorista, está cumpliendo con su proceso de quiebra, pero sigue trabajando con algunos propietarios para la clausura de más ubicaciones en los próximos meses.

Los problemas financieros están haciendo que para Saks Global este año sea difícil; sin embargo, en sus últimas declaraciones, Geoffroy van Raemdonck ha expresado que la compañía seguirá tomando las medidas necesarias para realinear el negocio con el fin de impulsar sus ventas y servir mejor a sus clientes.

La compañía se declaró en quiebra el pasado 14 de enero; para la fecha, había confirmado el cierre de unas 70 tiendas con el propósito de centrarse en las ubicaciones más rentables.

