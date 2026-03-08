Saks Global anuncia el cierre de 15 tiendas más tras declararse en quiebra
Los cierres en el minorista de lujo abarcan 12 tiendas de Saks Fifth Avenue y tres de Neiman Marcus
Esta semana, la cadena minorista de lujo Saks Global anunció el cierre de otras 15 tiendas como parte de un proceso de recuperación tras declararse en bancarrota a principios de este año por incumplimiento de pagos y cuantiosas deudas acumuladas.
En el comunicado, Geoffroy van Raemdonck, CEO de Saks Global, comentó que esta decisión de cierres forma parte de una estrategia de transformación continua arraigada a los principios y visión de la compañía a largo plazo.
El mayor grupo de tiendas departamentales de lujo abarcará 12 cierres de Saks Fifth Avenue y tres de Neiman Marcus en al menos 13 estados del país, entre los que se señalan:
- 26100 Cedar Road, Beachwood, Ohio
- 5555 Wisconsin Ave., Chevy Chase Village, Maryland
- 700 N. Michigan Ave., Chicago, Illinois
- 3333 Bristol St., Costa Mesa, California
- 3200 Las Vegas Blvd. S, Las Vegas, Nevada
- 230 Walt Whitman Road, Estación Huntington, Nueva York
- 73555 El Paseo, Palm Desert, California
- 7700 Old Wake Forest Road, Raleigh, Carolina del Norte
- 7400 San Pedro Ave., San Antonio, Texas
- 120 University Town Center Dr., Sarasota, Florida
- 1 Plaza Frontenac St., San Luis, Misuri
- 2051 International Dr., McLean, Virginia
- 1450 Ala Moana Blvd. Nivel Tres, Honolulu, Hawái – Neiman Marcus
- 6550 Topanga Canyon Blvd., Canoga Park, California – Neiman Marcus
- 2 Maple Ave, White Plains, Nueva York – Neiman Marcus
En el comunicado, el CEO también señaló que, hasta los momentos, Saks Global, reconocida por ser la empresa matriz de varias de las marcas emblemáticas del sector minorista, está cumpliendo con su proceso de quiebra, pero sigue trabajando con algunos propietarios para la clausura de más ubicaciones en los próximos meses.
Los problemas financieros están haciendo que para Saks Global este año sea difícil; sin embargo, en sus últimas declaraciones, Geoffroy van Raemdonck ha expresado que la compañía seguirá tomando las medidas necesarias para realinear el negocio con el fin de impulsar sus ventas y servir mejor a sus clientes.
La compañía se declaró en quiebra el pasado 14 de enero; para la fecha, había confirmado el cierre de unas 70 tiendas con el propósito de centrarse en las ubicaciones más rentables.
Sigue leyendo:
- Target anuncia grandes cambios en sus tiendas con el propósito de recuperar a sus clientes
- Eddie Bauer, famoso por su ropa para exteriores, se declara en quiebra
- Trader Joe’s lidera el ranking de supermercados más satisfactorios del 2026
- GameStop anuncia el cierre de 30 tiendas en Nueva York debido a la caída de sus ventas