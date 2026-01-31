Saks cierra la mayoría de las tiendas Saks Off 5th para reducir costos

Esta semana, a través de un comunicado el destacado conglomerado estadounidense de retail de lujo, Saks Global, anunció el cierre de la mayoría de sus tiendas Sak Off 5th con el propósito de reducir costos.

El director ejecutivo de Saks, Geoffroy van Raemdonck expresó en el comunicado que “a medida que avanzamos en la transformación de Saks Global, estamos tomando medidas decisivas para realinear nuestro negocio con el fin de servir mejor a nuestros clientes de lujo e impulsar las ventas a precio completo en nuestros principales negocios de lujo”, dijo.

El cierre, que abarca unos 70 locales, se da en medio de un proceso de quiebra, por lo que buscará garantizar la mejor atención posible a sus clientes y consumidores con mayores ingresos.

Además, detalló que las tiendas restantes servirán como canales de venta para el inventario de Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman, tras solicitar a principios de este mes la protección del Capítulo 11.

A través de su sitio web, la compañía indicó que tendrá hasta un 85% de descuento toda la mercancía y las rebajas de liquidación iniciarán este fin de semana tanto en las tiendas Saks Off 5th como en todas las tiendas Last Call, de esta última se cerrará cinco tiendas restantes, las cuales servían como puntos de ventas para Neiman Marcus.

La compañía fundada en 1924 con su primera tienda en la ciudad de Nueva York, se abrió rápidamente paso entre 1970 y 1990 antes de su compra en el 2013 por Hudson’s Bay.

Aunque la empresa tuvo años con buenos resultados, también ha tenido dificultades para impulsar su crecimiento, sobre todo ante el auge del comercio electrónico, lo que la ha llevado a grandes deudas tras la compra por $2,650 millones de dólares a su rival de lujo Neiman Marcus.

Saks no es la única compañía que este año ha cerrado tiendas y ubicaciones por dificultades financieras, un informe de la firma de análisis de la industria minorista Coresight Research, reveló que aproximadamente 8,100 tiendas han cerrado en 2025 eso representa un aumento del 12% en comparación con el año anterior.

Sigue leyendo: