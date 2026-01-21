GameStop anuncia el cierre de 30 tiendas en Nueva York debido a la caída de sus ventas

El famoso minorista estadounidense de videojuegos y venta de artículos relacionados, GameStop anunció recientemente el cierre de al menos 30 tiendas en Nueva York debido a la caída de sus ventas.

La compañía con sede principal en Grapevine, Texas indicó en un comunicado que la decisión es tomada en medio de un cierre en el Empire State que está afectando a muchas tiendas en todo el estado, incluyendo centros comerciales y locales independientes.

GameStop señaló también que el cierre afectará además a unas 470 ubicaciones. En este sentido, detalló hasta los momentos que, los locales ubicados al sur del Bronx ya cerraron mientras que las sucursales en Brooklyn en Bensonhurst, Brownsville y el centro tienen fecha de clausura para finales de enero.

El minorista de videojuegos más grande del mundo ha estado generando cierres masivos desde el año pasado, se calcula que en los últimos dos años los cierres han alcanzado las 1,000 tiendas aproximadamente.

La razón de estas decisiones radica en los cambios de consumo de muchos de sus clientes y la llegada del ecommerce, impulsando las ventas en línea. Según informes de la compañía, GameStop llegó a operar más de 6,000 tiendas en medio de sus mayores auges; no obstante, se calcula que actualmente solo cuenta con 2,000 sucursales.

Finalmente, durante una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores, la compañía destacó que este año continuarán los cierres como parte de sus ajustes y una revisión de optimización, se espera que otras clausuras se produzcan este 2026 en Texas, Florida, Pensilvania y California.

