Walmart extenderá la entrega con drones a cientos de tiendas

La cadena minorista más grande de Estados Unidos, Walmart, anunció recientemente que planea expandir su servicio de entrega con la implementación de drones, brindándole de esta manera a sus clientes y consumidores una opción más práctica y fácil de realizar sus pedidos aéreos a cientos de tiendas.

Según el comunicado del gigante minorista, este sistema de entrega se realizará en los próximos dos años tras la asociación con el operador de drones Wing, propiedad de Alphabet, quien ya ha calificado la iniciativa como “la expansión de entrega con drones más grande del mundo”, comentó.

De acuerdo con Walmart, este método de entrega de pedidos se realizará en al menos 150 tiendas adicionales en 2026. “La expansión hará que sea más conveniente para los clientes adquirir artículos esenciales, como ingredientes de último momento para la cena”, señaló Greg Cathey, vicepresidente senior de transformación de cumplimiento digital en Walmart.

Actualmente, la compañía opera unas 4,600 tiendas en todo Estados Unidos, y este tipo de entregas con drones ya se hacía desde algunas ubicaciones como Texas; No obstante, el plan es expandirse a un total de 270 tiendas para finales del 2027.

La alianza entre Wing y Walmart data del 2023, y para los años siguientes se tiene previsto que más de 40 millones de estadounidenses en Los Ángeles, San Luis, Cincinnati, Ohio y Miami, entre otros puedan acceder al servicio de entrega que tiene como tiempo estimado 30 minutos por medio de la aplicación de Wing.

Aunque el nuevo método de entregas de pedidos de Walmart es innovador, este sistema comenzó en el 2019 tras la aprobación por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA). Además de la cadena minorista, otras empresas también lo están usando para sus servicios de entrega, entre ellos se encuentra el gigante del comercio electrónico Amazon y DoorDash.

Sigue leyendo: