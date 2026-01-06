Este champú para cubrir las canas es el más vendido en Walmart: apenas $16.79

La propuesta de cubrir las canas, a través del simple lavado diario, ha convertido el ‘Champú para Tinte de Cabello Rubio Castaño 3 en 1‘ en uno de los productos más vendidos de Walmart. Su precio actual de $16.79 tiene un descuento de $6.20 (costo original: $22.99).

Este champú, diseñado para hombres y mujeres, combina tres funciones en un solo paso: tiñe, limpia y acondiciona el cabello. Además, su formato de 16.9 fl oz permite hasta 10 aplicaciones por botella.

Según describe Walmart, el producto incorpora extractos botánicos como biota, jengibre y Polygonum multiflorum, nombre científico de una planta que se utiliza para tratar afecciones cutáneas.

Así funciona el champú anticanas de Walmart

El champú se aplica sobre el cabello seco, se deja actuar entre 15 y 20 minutos y luego se enjuaga, utilizando guantes incluidos.

Ofrece cobertura visible de canas desde la primera aplicación, mezclando los tonos blancos o grises con el color rubio castaño.

Cabe aclarar que el resultado no es permanente, sino que el color se va desvaneciendo de forma gradual y suele mantenerse entre tres y cuatro semanas, por lo que se recomienda reaplicar cada 21 días para conservar una apariencia uniforme.

Por qué es uno de los más vendidos en Walmart

El éxito de este champú en Walmart se explica por varios factores clave. En primer lugar, el precio resulta competitivo frente a kits de tinte y tratamientos profesionales. Además, una sola botella puede rendir para múltiples aplicaciones, lo que reduce el gasto a largo plazo.

Otro punto relevante es su enfoque “todo en uno”, que evita pasos adicionales y ahorra tiempo. Para muchos usuarios, especialmente quienes buscan cubrir canas tipo “sal y pimienta” o retocar raíces, este producto encaja bien en una rutina doméstica sin complicaciones.

No se trata de un tinte profesional, pero sí de una solución práctica para disimular canas y mantener un tono más parejo.

Al momento de esta publicación, el champú de Walmart presentaba una calificación de 4.2 sobre 5 estrellas, luego de 100 calificaciones.

