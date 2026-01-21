El aumento de los salarios en Estados Unidos refleja la mejora económica en Main Street

De acuerdo con datos publicados durante la segunda semana de enero por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), las ganancias semanales en promedio alcanzaron un 1.42%, con una inflación que cerró el año en los 2.7%.

Por su parte, cifras de la Oficina del Censo indicaron esta semana que, el gasto minorista también aumentó un 3.3% interanual en el mes de noviembre. Estos datos se muestran mucho más altos que las expectativas de algunos economistas quienes pronosticaron un aumento de tan solo 0.4% para ese mes.

En cuanto al mercado inmobiliario, la reducción de las tasas de interés impulsó en parte las ventas de viviendas, y según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) durante el mes de diciembre las ventas aumentaron un 5.1% influenciado también por la caída de las tasas hipotecarias.

Para Lawrence Yun, economista de NAR comenta que, “sin duda el 2025 fue otro año difícil para los compradores de viviendas, marcado por precios récord y ventas históricamente bajas. Las condiciones del mercado inmobiliario comenzaron a mejorar en el cuarto trimestre con tasas hipotecarias más bajas y un crecimiento más lento de los precios de las viviendas”, dijo.

Sobre la inflación, muestra estabilidad en comparación con los últimos años, el IPC general aumentó tan solo 0.3%, mientras que el IPC básico se ubicó en 0.2%. Aunque la tasa inflacionaria sigue por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, la economía se ha ido equilibrando.

La Reserva Federal también decidió reducir las tasas de interés ubicándolas en el 3% y de esta manera generando alivio sobre los consumidores, en conclusión, los recientes datos económicos al cierre del 2025 e inicio del 2026 muestran una creciente fortaleza en Main Street, esto podría deberse también en parte a los ajustes salariales que impulsan el gasto entre los consumidores.

