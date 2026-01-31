Trader Joe’s lidera el ranking de supermercados más satisfactorios del 2026

Según el Índice de satisfacción del cliente estadounidense de 2026, la cadena minorista Trader Joe’s lidera la lista de supermercados seguido de Publix y HEB que ocupan el segundo y tercer lugar.

Aunque el año pasado se siguieron observando cierres de minoristas, cambios y ajustes de las tiendas y cadenas de supermercados, además de los elevados costos de alimentos, medicamentos y artículos para el hogar, Trader Joe’s mostró reponerse ante las dificultades financieras, ofreciéndoles a los clientes no solo precios asequibles sino también excelente atención.

En la lista denominada “Puntos de referencia de satisfacción por empresa”, Trader Joe’s superó con 86 puntos a Publix que obtuvo 84, y HEB que logró 83 puntos. Estos datos se basan en una recopilación lograda desde enero hasta diciembre de 2025.

La clasificación de Publix quizás se debe a sus limitadas ubicaciones, ya que abarca tan solo 8 estados en el país: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.

Mientras que, Trader Joe’s fundada en 1967 con sede principal en Monrovia, California cuenta con 631 sucursales en todo Estados Unidos, teniendo sucursales en 42 estados, más el Distrito de Columbia.

Finalmente, dentro de la clasificación también se pudo conocer que Giant Eagle tuvo el peor índice de satisfacción logrando tan solo 73 puntos.

