Costco sorprende con un aumento en las recompensas de gasolina para sus socios

Recientemente, se conoció que la cadena minorista con Club de Precios, Costco, ha estado aumentado discretamente alguno de sus beneficios para ciertos miembros y suscriptores.

Entre los beneficios mejorados para este año, se encuentran las recompensas de gasolina para los miembros con la tarjeta Costco Anywhere Visa, emitida por Citi, los cuales al usar alguna de las gasolineras del minorista podrán obtener hasta un 5% de reembolso en efectivo.

Sin embargo, la cadena minorista detalló que estos reembolsos y recompensas solo podrán recibirse en las estaciones de servicios de Costco ubicadas en el almacén gigante y no a las compras del combustible por fuera del minorista y tampoco aplicará para los vehículos (EV).

Con este beneficio, Costco les permite a sus miembros ahorrar dinero. Según un comunicado, esta medida también incentiva a los más de 80 millones de suscriptores que tiene la compañía para que actualicen sus tarjetas de crédito. Lo que busca no solo aumentar la lealtad al minorista, sino también su rentabilidad, ya que ha mencionado en reiteradas oportunidades que tiene el plan de mantener alta la tasa de renovación.

Este tipo de tarjetas como Costco Anywhere Visa entre los beneficios que tiene es que no acumula cargos por transacciones en el extranjero, no cuenta con tarifas anuales, pero sí exige que haya membresías activas. Las recompensas y reembolsos se emiten una vez al año como certificados, y se puede canjear por efectivo o mercancía del minorista en alguna de sus tiendas.

Finalmente, Costco mencionó que las demás tarjetas de miembros se mantendrán sin cambios, y sus titulares seguirán teniendo reembolsos entre el 3% para Costco Travel y 1% para las demás compras.

