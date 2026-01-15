Compra gratis en Costco canjeando tus dispositivos viejos: requisitos

Costco tiene activa una promoción que deberías aprovechar ahora mismo. Los clientes de la cadena de almacenes que porten una membresía pueden obtener compras gratis al canjear dispositivos electrónicos viejos o en desuso: tablets, teléfonos, laptops, relojes inteligentes, computadoras y reproductores.

El proceso es gestionado por Phobio, una empresa especializada en canjes tecnológicos que colabora directamente con la cadena, informó Costco en su sitio web.

A través de este sistema, es posible recibir recompensas que pueden llegar hasta los $2,550 dólares, especialmente en el caso de laptops en buen estado. Costco acepta equipos de marcas reconocidas como Apple, Samsung, Google y más.

Así funciona el canje de Costco: compras gratis por dispositivos viejos

El procedimiento es totalmente en línea. El primer paso consiste en completar un formulario en el sitio web de Phobio, donde se solicitan los datos básicos del equipo. Con esta información, el sistema genera una cotización instantánea.

Si el usuario acepta la oferta, puede imprimir una etiqueta de envío prepagada. Antes de enviar el dispositivo, es fundamental limpiarlo, borrar toda la información personal y empacarlo de forma segura. Posteriormente, se envía a través del servicio indicado.

Una vez recibido, Costco y Phobio revisan el equipo para confirmar que coincide con la descripción proporcionada. Tras la validación, se emite la Tarjeta Digital de Compras de Costco. Todo el proceso suele tardar entre nueve y quince días hábiles.

Equipos dañados, incompletos o que no coincidan con la descripción inicial pueden recibir una cotización menor o ser rechazados, aclara la compañía.

¿Qué puedes comprar con la tarjeta de recompensa?

La tarjeta digital funciona como crédito en Costco y puede utilizarse tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea.

Los miembros pueden destinarla a alimentos, electrónicos, artículos para el hogar, ropa o cualquier producto disponible, lo que en la práctica se traduce en compras gratis financiadas por dispositivos que ya no tenían uso.

Recuerda que el programa está disponible exclusivamente para miembros activos de Costco. Conoce otros beneficios ocultos que ofrece la membresía.

Te puede interesar:

· Costco: 6 productos que no se recomiendan comprar ¿por qué?

· Costco retira una enorme cantidad de botellas de prosecco

· Costco: 8 productos nuevos que recomiendan los clientes y que no te puedes perder