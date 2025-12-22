Instacart decide acabar con las pruebas de precios en minoristas usando IA

Este lunes, la plataforma de pedidos en línea y entrega de comestibles a domicilio Instacart anunció que suspenderá el uso de sus herramientas con sistema de inteligencia artificial, la cual provocaba un aumento de precios de un cliente a otro de un mismo artículo.

A través de un comunicado, la compañía destacó que “con efecto inmediato, Instacart pondrá fin a todas las pruebas de precios de artículos en nuestra plataforma. Los minoristas ya no podrán usar la tecnología Eversight para realizar pruebas de precios de artículos en Instacart”, dijo.

La decisión se produce días después de que datos recopilados por Consumer Reports y Groundwork Collaborative revelaran que los precios en la aplicación aumentaban hasta un 23% de productos y artículos provenientes de grandes minoristas como: Albertsons, Costco, Kroger, Safeway, Sprouts Farmers Market y Target.

Al respecto, la directora ejecutiva de Groundwork Collaborative, Lindsay Owens comentó que “una vez que revelamos los experimentos de precios ocultos de Instacart, la empresa no tuvo más remedio que cerrar el laboratorio”.

Para determinar el fallo en el sistema, la organización recopiló datos de aproximadamente 400 clientes de Instacart que realizaron compras en línea durante los últimos meses.

Por su parte, Justin Brookman, director de políticas de mercados digitales de Consumer Reports mencionó: “Me preocupa que las empresas vayan a utilizar este tipo de modelos de precios algorítmicos para cobrarnos la cantidad máxima que estamos dispuestos a pagar, lo que es bueno para sus ganancias, pero no tan bueno para nuestras billeteras”, dijo.

Debido a las investigaciones que arrojaron que esta diferencia en los precios podría costarles a los hogares estadounidenses más de $1,200 dólares al año. La Comisión Federal de Comercio (FTC) intervino investigando a Instacart por sus pruebas de precios con inteligencia artificial.

Instacart recientemente también acordó pagar unos $60 millones de dólares en reembolsos a los clientes tras determinarse que ofrecía tarifas engañosas.

