Investigación revela que los precios de Instacart podrían incrementar en un 23% debido a la IA

En una investigación llevada a cabo por Consumer Reports y Groundwork Collaborative se determinó que los precios de muchos comestibles comprados a través de la plataforma tecnológica de Instacart aumentaban de precios de un cliente a otro debido a una falla en el modelo de inteligencia artificial.

Según el estudio, la IA usada en la plataforma establece precios de los comestibles provenientes de los minoristas con los que trabaja Instacart; sin embargo, se pudo conocer por medio de experimentos del algoritmo que se estaban asignando precios diferentes a los mismos productos y distintos clientes.

Al respecto, Neil Saunders, director general y analista de GlobalData comentó que estas grandes variaciones en los precios de los mismos productos se están dando en las compras de plataformas en línea, ya que los clientes no están teniendo puntos de referencia de las tiendas físicas. “Te sientas frente a tu teléfono o tu navegador, te muestran el precio y no sabes lo que les mostraron a los demás”, dijo.

Por su parte, Justin Brookman, director de políticas de mercados digitales de Consumer Reports, que forma parte de la investigación, señaló que “tradicionalmente, no teníamos que preocuparnos por este tipo de cosas. Íbamos al supermercado y pagábamos lo que había en el estante. Ahora, creo que la gente se va a preocupar: ¿Me están estafando?”, dijo.

Para lograr las conclusiones de esta investigación, Consumer Reports y Groundwork Collaborative recopilaron datos de sesiones de compras en línea de cientos de clientes que usan Instacart para realizar sus pedidos comparando un minorista con otro.

Los investigadores notaron que la plataforma había calificado a través de su modelo de IA como insignificante las diferencias de precios; no obstante, revelaron que esas diferencias les pueden costarles a las familias hasta $1,200 dólares al año.

“En el comercio minorista, especialmente en la venta de comestibles, la gente espera que el precio sea el precio. No esperan que suba y baje con fluctuaciones”, comentó Saunders.

Finalmente, Brookman comentó: “Me preocupa que las empresas vayan a utilizar este tipo de modelos de precios algorítmicos para cobrarnos la cantidad máxima que estamos dispuestos a pagar, lo que es bueno para sus ganancias, pero no tan bueno para nuestras billeteras”, dijo.

