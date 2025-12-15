¿Cuál ha sido el impacto de los cambios de precios en los alimentos básicos?

El promedio de los hogares estadounidenses este año han sentido fuerte presión en sus bolsillos, aunque la inflación ha caído desde su máximo histórico de 9.1% todavía permanece alta manteniendo el costo de vida elevado.

La presión a los hogares más vulnerables proviene de los altos precios de los alimentos y bienes básicos, los cuales este año se mantuvieron elevados debido a múltiples factores, desde cambios climáticos hasta las nuevas tarifas arancelarias.

Las cadenas tanto de producción como distribución se han visto afectadas este año y son los consumidores quienes resienten estos cambios en sus facturas. Mientras los precios de ciertos alimentos se podrían mantener volátiles el próximo año.

Entre los alimentos y artículos más afectados se encuentra, los huevos que debido al brote de gripe aviar aumentó los precios este año. Por otro lado, los climas extremos afectaron la producción de café en países exportadores como Brasil, presionando a un aumento en los costos.

La carne de res también elevó su precio este año, la alta demanda y la poca producción de los ganaderos nacionales llevó a una mayor importación; sin embargo, los riesgos de la fiebre aftosa y la negativa por parte de los productores nacionales han frenado al sector.

Finalmente, los elevados aranceles han llevado a que muchos artículos y productos importados aumenten sus precios, la cerveza, algunos fármacos y equipos tecnológicos subieron sus costos este año.

