Investigación: IA de Instacart podría subir tu factura del súper





Una investigación de Consumer Reports y Groundwork Collaborative reveló que los precios de algunos comestibles variaban hasta en un 23% por artículo entre los clientes de Instacart. En un correo electrónico enviado por error, la compañía denomina esta táctica de precios “redondeo inteligente”.

Aproximadamente tres cuartas partes de los productos que verificamos en Instacart se ofrecieron a diferentes precios para distintos clientes, con variaciones de precios para los mismos productos que iban desde tan solo 7 centavos hasta $2.56 por artículo.

By Derek Kravitz

Este artículo es parte de la serie Make the Price Right de Consumer Reports, que se lanzó con nuestra investigación sobre las imprecisiones en los precios en las tiendas Kroger.

Pruebas, investigación y análisis de Derek Kravitz, Angel Han y Alan Smith de Consumer Reports; Lindsay Owens y Katie Wells de Groundwork Collaborative; y Eric Gardner de More Perfect Union. Análisis estadístico de Debasmita Morgan y Nayeon Kim para Consumer Reports. Visualizaciones de datos de Evan O’Neil.

Muchos compradores en Estados Unidos que encargan sus compras de comestibles a través de Instacart forman parte, sin saberlo, de amplios experimentos basados ​​en inteligencia artificial (IA) que fijan precios diferentes para productos idénticos de un cliente a otro, a veces hasta en un 23%. Se descubrió que los experimentos de precios algorítmicos de Instacart se estaban ocurriendo a través de la plataforma en varios de los supermercados más grandes del país, como Albertsons, Costco, Kroger, Safeway, Sprouts Farmers Market y Target. Estas son algunas de las conclusiones de una investigación de un mes de duración realizada por Consumer Reports y Groundwork Collaborative, como parte de un proyecto más amplio con More Perfect Union, dos organizaciones sin fines de lucro con experiencia en el análisis de precios de los alimentos.

Los precios algorítmicos suelen ser invisibles para los consumidores, quienes generalmente solo ven los precios y las tarifas que se les ofrecen. Por otro lado, los investigadores rara vez tienen acceso a los complejos sistemas de algoritmos, inteligencia artificial y datos que generan precios individualizados. La investigación de CR, que implicó organizar sesiones simultáneas de compra en línea con cientos de voluntarios, quería echar un vistazo dentro de la caja negra.

Instacart ha revelado sus experimentos de precios en materiales de marketing corporativo y para inversores, señalando que “los compradores no son conscientes de que están participando en un experimento”. Sin embargo, la compañía describió las diferencias de precio resultantes como pequeñas e “insignificantes”.

Nuestra investigación sugiere que el alcance de los experimentos de precios de Instacart (que se llevan a cabo en el contexto del aumento más rápido de los precios de los alimentos desde finales de la década de 1970) es mucho más amplio y costoso para algunos consumidores de lo que se ha reconocido públicamente. Todos los compradores voluntarios que participaron en nuestras pruebas fueron sometidos a experimentos algorítmicos de precios.

Como respuesta a nuestras preguntas, Instacart confirmó que nuestros hallazgos reflejan con precisión sus experimentos y estrategias de precios, que, según afirmó, estaban en curso en 10 supermercados asociadas en el momento de nuestra investigación. Sin embargo, la compañía se negó a identificarlas, y afirmó que los experimentos afectan solo a una pequeña parte de sus socios minoristas, tienen un impacto limitado en el bolsillo de los consumidores y son similares a las prácticas de precios establecidas en las tiendas físicas.

“Así como los minoristas llevan mucho tiempo probando los precios en sus tiendas físicas para comprender mejor las preferencias de los consumidores, un subconjunto de tan solo 10 socios minoristas (aquellos que ya aplican márgenes de beneficio) hacen lo mismo en línea a través de Instacart. Estas pruebas limitadas, a corto plazo y aleatorias ayudan a los socios minoristas a comprender qué es lo más importante para los consumidores y cómo mantener los artículos esenciales asequibles”, escribió la compañía en un comunicado. (Consulta las respuestas adicionales de Instacart a continuación).

Cobrar diferentes cantidades a distintos clientes por los mismos productos no es ilegal ni nuevo. Los consumidores estadounidenses se han acostumbrado a pagar precios diferentes por los mismos billetes de avión, entradas para eventos, habitaciones de hotel, viajes compartidos y otros bienes y servicios sujetos a fluctuaciones rápidas de la oferta y la demanda.

Sin embargo, los consumidores expresan profundas dudas sobre los cambios de los precios llevados a cabo ​​por algoritmos en productos esenciales como la alimentación. Una encuesta de Consumer Reports, representativa a nivel nacional, realizada en septiembre de 2025 a 2,240 adultos estadounidenses, reveló que el 72% de quienes usaron Instacart el año anterior no querían que la compañía cobrara precios diferentes a cada usuario por ningún motivo. Los compradores de Instacart con los que hablamos nos afirman que desconocen que participan activamente en los experimentos de precios de Instacart y consideran esta práctica manipuladora e injusta.

Los expertos también advierten que los precios algorítmicos, cuando se combinan con la inteligencia artificial y las enormes cantidades de datos personales recopilados sobre los consumidores estadounidenses, podrían evolucionar hacia una estrategia de precios más perjudicial llamada “precios de vigilancia”, que implica el uso de características personales, comportamientos y cosas como el historial de compras para establecer precios individualizados.

“Todos nosotros, sin saberlo, estamos siendo involucrados en este enorme y creciente experimento social que llevan a cabo empresas de diversos sectores”, afirma Len Sherman, profesor adjunto y ejecutivo residente de la Escuela de Negocios de Columbia en la ciudad de Nueva York, cuya investigación examina la proliferación de precios algorítmicos. “Cada paso que damos como consumidores se recopila en estas enormes bases de datos y se analiza para que, la próxima vez que tomemos una decisión de compra, todo lo que hayamos hecho influya en el precio que veamos”.

Lo que descubrió nuestra investigación sobre Instacart

CR decidió enfocarse en Instacart porque es, por mucho, la plataforma dominante de entrega de comestibles por comercio electrónico en Estados Unidos, con casi 250 millones de pedidos completados en los primeros tres trimestres de 2025. La compañía se autodenomina “el mayor mercado de alimentos en línea de Norteamérica”. Instacart afirma que su servicio es especialmente valorado por las personas mayores, quienes viven en zonas rurales y en los llamados “desiertos alimentarios”, y las personas con discapacidad. La compañía también ofrece promociones especiales para clientes que utilizan los beneficios federales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), incluyendo gastos de envío gratis en sus primeros tres pedidos y un 50% de descuento en el servicio premium Instacart+ durante el primer año.

Solicitamos a voluntarios de todo el país que participaran en la investigación, comenzando con quienes ya habían participado previamente en los proyectos de Community Reports de CR. En septiembre, los 437 voluntarios se dividieron en cuatro grupos. Durante una videoconferencia con cada grupo, compraron simultáneamente en Instacart cestas idénticas de entre 18 y 20 productos de las mismas tiendas, Safeway y Target. Se realizó una quinta prueba presencial con voluntarios en Washington, D.C., que analizó a Safeway y Target. Este proceso nos permitió controlar algunos de los factores que podrían haber influido en los precios que vieron los compradores, como la tienda específica donde compraron, la hora del día y el día de la semana.

En cada caso, los compradores añadieron los artículos en sus carritos virtuales y registraron los precios mediante capturas de pantalla, pero no compraron los productos. Tras revisar las capturas de pantalla de nuestros voluntarios y evaluar aproximadamente 200 comprobando que no tenían errores, descubrimos que todos los compradores participaron involuntariamente en los experimentos de precios de Instacart.

En una prueba final, realizada en línea con voluntarios en el mes de noviembre, analizamos las compras de Instacart en otras tiendas de comestibles y encontramos evidencia de experimentación de precios en cuatro cadenas más: Albertsons, Costco, Kroger y Sprouts Farmers Market.

Aproximadamente tres cuartas partes de los productos que revisamos se ofrecían a diferentes precios para distintos clientes. Algunos productos se presentaban hasta a cinco precios diferentes, y las variaciones de precio para los mismos productos oscilaban entre tan solo 7 centavos y $2.56 por unidad.

También observamos que esas variaciones de precio, aparentemente pequeñas, podían generar grandes diferencias en el costo total de los comestibles. Por ejemplo, el precio de la misma cesta de alimentos en un Safeway del área de Seattle en la plataforma Instacart osciló entre $114.34 y $123.93, una diferencia de aproximadamente $10. Y solo el 8% de esos compradores obtuvo el precio total más bajo.

Según el gasto promedio en alimentos de un hogar típico de cuatro personas, como muestra Instacart, las variaciones de precio promedio observadas podrían traducirse en una variación de costos de aproximadamente $1,200 al año.

Instacart ha estado en transición, pasando de ser una empresa dedicada principalmente al reparto de comestibles a una compañía que vende una gama de herramientas digitales para ayudar a los minoristas y fabricantes de comestibles a aumentar sus ventas. “No somos solo un mercado”, declaró el director ejecutivo Chris Rogers a los inversores durante una conferencia de resultados en noviembre. “Somos el principal socio de tecnología y habilitación para la industria de la alimentación”.

Tras adquirir Eversight, una pequeña empresa de inteligencia artificial, en 2022, Instacart comenzó a ofrecer software de precios a empresas minoristas para optimizar los precios de los alimentos y adaptarlos a sus necesidades, promociones y descuentos. Instacart afirma que esta tecnología puede aumentar las ventas de los supermercados entre un 1% y un 3% y los “márgenes incrementales” (la ganancia adicional que obtiene una empresa por cada venta extra) entre un 2% y un 5%.

Las tácticas de precios que observamos indican algunas de las maneras en que Instacart logra esto.

Descubrimos que Instacart muchas veces mostraba a diferentes clientes precios “originales” distintos para el mismo artículo con descuento, lo que hacía que los supuestos ahorros parecieran mayores o menores, según el grupo al que pertenecían. Por ejemplo, a la mayoría de los voluntarios que compraban en Instacart en un Safeway de Seattle se les mostraban los precios originales de las galletas saladas de la marca Premium a $5.93, $5.99 o $6.69, mientras que el precio final de venta era el mismo para todos, $3.99.

Aunque muchos consumidores estadounidenses ya se muestran escépticos ante los precios “originales” inflados, los economistas del comportamiento han demostrado que esta táctica (conocida en el sector como referencia falsa o precio ficticio) puede ser eficaz para incentivar a los consumidores a comprar más. Los precios ficticios son muy comunes entre los minoristas y están siendo “impulsados ​​por algoritmos de precios dinámicos”, afirma Laura Smith, directora legal de la organización sin fines de lucro Truth in Advertising. “Estos descuentos fantasma, que a menudo generan urgencia para convencer a los compradores de que gasten su dinero, perjudican a los consumidores y distorsionan la competencia en el mercado”, añade.

También descubrimos que Instacart realizaba pruebas elaboradas en las que aumentaba y reducía sistemáticamente los precios de los productos, principalmente en incrementos de 10 centavos, en grandes grupos de clientes. Por ejemplo, cuando nuestros voluntarios compraron en un Target de Ohio, casi todos estaban agrupados en una de cuatro cestas de la compra diferentes, con precios que oscilaban entre $84.43 y $90.47, una diferencia de $6.04. En el carrito más caro, las manzanas, las zanahorias, las papas fritas Ruffles, los Wheat Thins, las galletas saladas Premium, los Cheerios, las barras Clif, la avena Quaker y el pavo en rodajas Oscar Mayer costaban entre 10 centavos y $1 más por artículo que en el carrito menos costoso.

Por qué Instacart está realizando experimentos de precios

Los expertos que analizaron nuestros hallazgos nos indicaron que Instacart y sus socios parecían estar intentando determinar la “sensibilidad de los consumidores al precio”; es decir, cuánto podría un minorista subir el precio de un artículo antes de que los clientes decidan no comprarlo.

Ese motivo fue confirmado por un intercambio de correos electrónicos entre Instacart y Costco, que Costco envió accidentalmente a CR después de que nos comunicáramos con la empresa para solicitar comentarios sobre nuestros hallazgos.

En el correo electrónico, un empleado de Instacart escribió que la empresa había estado experimentando en los últimos meses con lo que denomina “redondeo inteligente” en Costco. Instacart describió el redondeo inteligente en una carta de 2023 a los accionistas de la empresa como una “herramienta basada en un aprendizaje automático que ayuda a los minoristas a mejorar la percepción de precios e impulsar ventas incrementales”.

La carta continúa explicando que “al fijar precios cuidadosamente para ciertos artículos con alta o baja sensibilidad al precio, los minoristas han visto mejorar la percepción general del precio de los clientes y, como resultado, aumentar su compromiso. Para algunos de nuestros principales socios de supermercados, esto ha generado millones de dólares en ventas incrementales anuales”.

El esfuerzo de Instacart, basado en datos, para aumentar las ventas y maximizar los márgenes de ganancia es una reacción a enfoques similares de dos minoristas más grandes, Amazon y Walmart, dice Errol Schweizer, consultor del sector de supermercados que, como ejecutivo de Whole Foods, ayudó a establecer la alianza de la compañía con Instacart. “Esta manipulación de precios se basa en mantener el ritmo de la competencia y exprimir al consumidor”, afirma. “Y a medida que la competencia se vuelve más fuerte para supermercados y proveedores, la situación se vuelve cada vez más compleja, disparatada y fuera de control para el cliente. Al final, es depredadora y manipuladora”.

Instacart ha crecido rápidamente, incluso mientras lidia con la intensa competencia de los servicios de entrega de comestibles a domicilio y competidores como DoorDash y Uber Eats. La compañía obtuvo ganancias por primera vez en abril de 2020, tres años antes de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. La empresa no detalla sus ganancias en su software de precios, pero los ingresos por publicidad y otros ingresos (es decir, los provenientes de otras actividades distintas a los pedidos en tienda) aumentaron a casi mil millones de dólares en 2024, frente a los 295 millones de dólares de 2020.

Instacart responde a nuestros hallazgos

Instacart afirma que solo 10 de sus socios minoristas utilizan sus herramientas de precios Eversight, pero no nombró a esas empresas ni indicó qué porcentaje de sus clientes recibe precios diferentes a los de otros consumidores. Nuestra investigación reveló que Instacart realiza pruebas algorítmicas de precios en un importante minorista, Target, que afirma no figurar entre los 10 socios minoristas de Eversight.

En concreto, cuando nos comunicamos con Target acerca de nuestros hallazgos, la empresa nos indicó que no tenía ninguna relación comercial con Instacart. Posteriormente, Instacart reconoció que copia los precios que Target publica y cobra un importe adicional para compensar sus “costos operativos y tecnológicos”. Sin embargo, Instacart no explicó por qué también realizaba experimentos de precios en Target.

Instacart declaró repetidamente a CR que sus socios minoristas “establecen y controlan sus propios precios en Instacart”. Sin embargo, esta afirmación también se contradice con nuestros hallazgos en Target, que no tiene una relación comercial formal con Instacart. Instacart informó a CR que ha suspendido sus experimentos de precios en dos minoristas donde encontramos evidencia de dicha experimentación: Costco y Target.

Instacart también sostiene que los clientes con los que realiza experimentos de precios no terminan, en promedio, pagando más por ello.

“Algunos consumidores pueden ver precios ligeramente más altos para ciertos artículos y precios más bajos para otros; no obstante, la mayoría de los clientes ven el precio estándar”, dice la declaración de Instacart. Nuestros hallazgos, aunque limitados, tampoco concuerdan con esta afirmación. En las cinco pruebas en las que nuestros voluntarios fijaron el precio de cestas de los mismos 18 a 20 alimentos populares, los carritos más baratos y más caros difirieron en un promedio del 7% del costo total.

Safeway (propiedad de Albertsons), Costco y Kroger no respondieron a las preguntas sobre los experimentos de precios de Instacart. Sprouts declinó hacer comentarios.

Cómo los minoristas están sentando las bases para la vigilancia de precios

Los minoristas ahora utilizan IA y otras tecnologías para crear perfiles detallados de sus clientes, con la posibilidad de personalizar precios y descuentos según cada comprador.

Instacart niega que sus experimentos de precios utilicen datos personales o demográficos y afirma que los clientes son asignados aleatoriamente a grupos de prueba de precios por categoría de producto y ubicación.

Nuestra investigación no encontró evidencia que sugiriera lo contrario. Nuestra muestra de voluntarios tendría que ser mayor para encontrar correlaciones estadísticas entre sus datos demográficos y los precios que se les ofrecieron. Además, nuestro grupo de participantes no era representativo de la población estadounidense.

Sin embargo, los expertos que evaluaron nuestros hallazgos los consideraron sólidos y significativos, y quienes estudian la fijación de precios algorítmicos sospechan que Instacart y otros minoristas recopilan datos personales, en parte, para personalizar los precios. De hecho, Consumer Reports también ha descubierto que Instacart ha obtenido datos personales de dos de los mayores intermediarios de datos de Estados Unidos, Acxiom y Epsilon.

Instacart niega que use datos personales para fijar los precios de los productos de alimentación. Sin embargo, la empresa reconoció que las marcas de alimentación pueden usar datos de comportamiento para descuentos u ofertas promocionales a través de su software Eversight, utilizando una herramienta llamada Offer Innovation, que permite experimentos de precios similares a los observados en nuestra investigación.

Un ejemplo del tipo de datos de comportamiento que podrían utilizarse es una métrica llamada “nuevos para la marca”, que identifica a los clientes nuevos o recurrentes y podría utilizarse para comprobar si reaccionan de forma diferente a los cambios de precio en comparación con los clientes habituales.

Varias solicitudes de patente de Instacart y Eversight, presentadas entre 2017 y este año, hacen referencia explícita al uso de datos personales, conductuales y demográficos para personalizar promociones y descuentos, lo que afecta a los precios finales y agrupa a ciertos clientes en “subgrupos”. Estas agrupaciones podrían definirse por factores como el historial de compras previo (que, según los analistas del sector, es el dato más importante para los minoristas), así como por el comportamiento de compra y características demográficas como la edad, el sexo, el tamaño del hogar y los ingresos familiares.

Cuando le preguntamos a Instacart sobre los datos demográficos y personales que aparecen en sus patentes, la empresa sostuvo que las solicitudes de patentes suelen utilizar un lenguaje demasiado amplio y “abarcador” para “proteger la innovación y preservar la opcionalidad”.

Sin embargo, dados los incentivos financieros para que los minoristas prueben la vigilancia de precios y la actual falta de regulación, varios defensores del consumidor y expertos en precios con los que hablamos no están satisfechos con esta explicación. “Una vez que la tecnología esté implementada, aunque no lo estén haciendo ahora, con solo pulsar un botón, sin duda podrían empezar a usarla para perfilar a los compradores tanto en línea como en la tienda física”, afirma Phil Lempert, analista de la industria alimentaria que dirige el sitio web SupermarketGuru.

Algunos minoristas ya han superado este umbral. Kroger, por ejemplo, una de las cadenas de supermercados más grandes del país, ha reconocido que utiliza datos demográficos e historial de compras en las diversas promociones y descuentos que ofrece habitualmente a los miembros de su programa de fidelización.

“Esto no es nuevo. Es el viejo sueño de los minoristas: cobrar a cada persona el precio máximo, ahora potenciado por los datos”, afirma Lina Khan, quien presidió la Comisión Federal de Comercio (FTC) desde 2021 hasta enero de 2025 y ahora es profesora en la Facultad de Derecho de Columbia. “Estamos pasando de un mercado transparente con precios públicos a un mundo opaco donde estamos solos contra algoritmos secretos. Debemos dejar de preguntarnos si esto está bien y empezar a preguntarnos si deberíamos prohibir estas prácticas por completo antes de que sea demasiado tarde”.

“ESTE PRECIO SE ESTABLECIÓ MEDIANTE UN ALGORITMO QUE UTILIZA TUS DATOS PERSONALES”.

En 2022, bajo la dirección de Khan, la FTC publicó una guía que establece que los precios injustos pueden incluir “discriminación de precios no justificada por diferencias de costo o distribución”. En 2024, la agencia solicitó información a ocho empresas que ofrecen tecnología de precios individualizados y emitió una conclusión preliminar: “Los minoristas utilizan con frecuencia la información personal de las personas para establecer precios específicos y personalizados para bienes y servicios”. La FTC informó a CR en diciembre que el trabajo de la agencia en este ámbito continúa y que “las conclusiones de nuestro estudio se publicarán una vez concluido”.

Varios estados han promulgado leyes para abordar las prácticas de fijación de precios algorítmicos. En noviembre entró en vigor una ley pionera en el estado de Nueva York, que exige a la mayoría de las empresas incluir una cláusula de exención de responsabilidad destacada en los precios algorítmicos que diga: “ESTE PRECIO SE ESTABLECIÓ MEDIANTE UN ALGORITMO QUE UTILIZA TUS DATOS PERSONALES”. Varios estados, como California, Colorado y Pensilvania, han presentado proyectos de ley que irían más allá, prohibiendo por completo la fijación de precios de vigilancia por parte de ciertos tipos de minoristas, como los supermercados. (Los defensores de políticas de CR han respaldado varias de estas medidas).

Mientras tanto, la próxima frontera en la fijación de precios algorítmicos podría estar en los pasillos de tu supermercado local.

Al igual que muchos minoristas, Instacart ha estado probando el uso de etiquetas electrónicas para estantes, o ESL (etiquetas de precio digitales) que permiten a los minoristas cambiar los precios de forma rápida y remota. En julio de 2024, Schnuck Markets, una cadena de supermercados con más de 100 tiendas en todo el Medio Oeste, anunció el lanzamiento de nuevas etiquetas de precio electrónicas conectadas a Instacart. El software para estas etiquetas digitales se llama Carrot Tags, en honor al logotipo de la zanahoria de Instacart.

Hasta hace poco, el sitio web de Carrot Tags informaba a los posibles clientes minoristas que la tecnología podía utilizarse para probar precios en tiendas físicas.

“Desbloquea al máximo el potencial de los cambios de precios instantáneos y precisos de los ESL con estrategias dinámicas de optimización de precios y promociones en los estantes”, afirmaba el sitio web.

Cuando preguntamos a Instacart si sus Carrot Tags se utilizaban de esta forma en tiendas físicas, Instacart afirmó que la posibilidad de experimentar con precios “no estaba integrada actualmente en Carrot Tags”.

Poco después de nuestra consulta, el texto del sitio web fue eliminado —por exactitud, dijo la empresa cuando preguntamos.

Cómo puedes ahorrar dinero al comprar alimentos

¿Cómo pueden los consumidores ahorrar dinero en el supermercado y asegurarse de obtener el precio más bajo posible? Comprar en persona, por supuesto, suele tener como resultado pagar lo mismo que otros clientes. CR ha recopilado estrategias de expertos para ahorrar dinero al comprar alimentos.

Aquí tienes algunos de los consejos más eficaces.

Planifica antes de comprar. Las listas de compra pueden ayudarte a limitar las compras impulsivas y ahorrar tiempo. Además, planificar las comidas puede reducir el desperdicio de alimentos, que puede costarle a una familia de cuatro personas $1,500 al año, según el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.

Compara precios por unidad. Puede ser difícil comparar precios cuando los productos vienen en una variedad de tamaños. ¿Una solución? Fíjate en el precio por libra, onza o unidad. Algunas tiendas suelen mostrar estos precios unitarios. Si no es así, descarga una aplicación para calcular precios unitarios en tu smartphone.

Compra al por mayor. Un análisis reciente de CR reveló que los grandes almacenes como Costco, donde los productos se venden principalmente en grandes cantidades, suelen ofrecer los mejores precios unitarios.

Este trabajo es posible, en parte, gracias a una subvención de la Fundación Alfred P. Sloan. El trabajo de CR en materia de privacidad, seguridad, IA, transparencia de precios y tecnología financiera también es posible gracias a la visión y el apoyo de la Fundación Ford, Omidyar Network, Craig Newmark Philanthropies y la Fundación Heising-Simons.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.