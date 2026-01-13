Aldi se posiciona como líder del mercado al expandirse ante los consumidores perjudicados

A medida que la inflación ha llevado a muchos consumidores a mantenerse cautelosos con sus gastos, cadenas minoristas como Aldi siguen expandiéndose para lograr posicionarse aún más en el mercado, brindándole a los estadounidenses una opción más asequible.

Los precios de los alimentos se han disparado en los últimos años, el reciente informe de la BLS indicó que la inflación se ubicó para el cierre del 2025 en los 2.7% interanual y a medida que muchos ajustan sus presupuestos y evitan salir por las noches optando por comidas hechas en casa, Aldi busca estar presente con la apertura de 180 tiendas más.

La cadena minorista Aldi, está buscando mayor participación en el mercado, posicionándose como un supermercado más accesible y asequible para los consumidores, no solo abriendo más lugares sino ofreciendo variedad de precios en sus productos y servicios.

Según informes, la minorista espera abrir al menos 800 tiendas para el 2028 y tan solo el año pasado indicó que sus planes era expandirse con unos 225 locales más en Estados Unidos.

Esto en medio de un gran cierre de cadenas minorista debido a los cambios en los hábitos de consumo de los estadounidenses, quienes cada vez más están dejando de lado las marcas de confianza e inclinándose por tiendas que ofrezcan opciones económicas. Por lo que, Aldi y otras cadenas como Dollar General y Dollar Tree se han visto beneficiadas de estos cambios.

Finalmente, en un comunicado, Aldi detalló que los agregará también nuevos centros de distribución que nace del compromiso de invertir unos $9 mil millones de dólares, estos centros estarán ubicados en Florida, Arizona y Colorado.

