Macy’s simplifica operaciones y despide a 1,000 trabajadores

Este miércoles, la cadena de tiendas departamentales de ropa, calzado y artículos para el hogar Macy’s anunció que, de acuerdo con una simplificación en sus operaciones, realizará en las próximas semanas el despido de al menos 1,000 trabajadores.

En el comunicado, la compañía expresó que esta decisión forma parte un trabajo continuo para modernizar la cadena de suministro y servir mejor a los clientes, al tiempo que busca simplificar su forma de operar.

Los despidos fueron previamente presentados ante el Departamento de Trabajo del estado de Connecticut en declaraciones del minorista. Además, se conoció que la compañía cerrará a partir de marzo instalaciones en South Windsor y Cheshire.

Ante la ola de despidos, el minorista destacó que entre sus planes para los empleados despedidos se encuentra la oportunidad de transferirlos a puestos vacantes en ubicaciones cercanas.

Los trabajadores despedidos forman parte de las plantas, almacenes y auxiliares, así como jefes y operadores, seguridad, entre otros. “Estamos agradecidos de haber sido parte de estas comunidades y apreciamos el importante papel que cada instalación y sus colegas han desempeñado en el apoyo a nuestros clientes a lo largo de los años”, destacó Macy’s en su página web.

Macy’s no ha sido la única minorista en anunciar despidos masivos, otras cadenas han notificado en los últimos años recortes y ajustes en su personal, medidas provocadas por la caída de sus ventas debido a los cambios de consumo de sus clientes, simplificaciones de sus operaciones o gastos operativos.

Sigue leyendo: