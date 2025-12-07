Aumento sin precedentes: más de 1,1 millones de despidos en EE.UU. durante 2025

Actualmente, Estados Unidos ha estado experimentando durante todo este 2025 una creciente ola de despidos mucho más alta que durante la pandemia del Covid-19 en 2020, según nuevos datos publicados por Challenger, Gray & Christmas.

Si bien, las cifras apuntan a que en el mes de noviembre los despidos anunciados por los empleadores fueron de 71,321 recortes de puestos de trabajo, menos que los 153,074 registrados en octubre. Al compararse con el mismo mes en 2022, los despidos aumentaron un 24%.

En el análisis de Challenger, Gray & Christmas también se destaca que los empleadores hasta el mes de noviembre de este año han anunciado 1,170.821 recortes de empleos, eso corresponde a un aumento de 54% en comparación con 2024.

En este sentido, Challenger en el informe explica que esta es la sexta vez desde 1993 que los despidos acumulados alcanzan los 1,1 millones, y los sectores con mayores recortes de puestos de trabajo han sido el de telecomunicación con 17% más que el año pasado, seguido del agrícola un aumento del 26%, servicios 64% y minoristas un 139% más.

Por otra parte, la Federación Nacional de Minoristas (NRF) de Estados Unidos este mes publicó en su informe una tendencia notoria para el último trimestre de este año: la contratación estacional ha caído a mínimos históricos.

Los comercios este año se encuentran reacios y cautelosos en sus contrataciones. “Creo que la incertidumbre que hemos visto en la economía y en los negocios minoristas a lo largo del año ha llevado a algunos minoristas a mantenerse al margen un poco cuando se trata de tomar algunas de estas decisiones de contratación, porque este no es un año normal desde una perspectiva histórica”, indicó Mark Mathews, economista del NRF.

Sigue leyendo: