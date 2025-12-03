Economistas advierten que los consejos de finanzas personales no son útiles para la mayoría de los estadounidenses

De acuerdo con los economistas, John Campbell, de la Universidad de Harvard y Tarun Ramadorai del Imperial College de Londres, actualmente para la mayoría de los estadounidenses seguir los consejos de finanzas personales les resulta difícil y en ocasiones no son útiles.

Los autores de “Fixed: Why Personal Finance Is Broken and How to Make It Work for Everyon”, publicado por Princeton University Press, comentan en su libro que para los estadounidenses les resulta difícil tomar decisiones financieras importantes, comprar una vivienda hasta ahorrar para la jubilación.

Al respecto, Campbell comentó que a lo largo de la investigación “hemos aprendido que la gente comete muchos errores y, en particular, y lamentablemente, las personas menos educadas y más pobres tienden a cometer errores peores”, dijo.

Los investigadores mencionaron que pese a los cambios en la forma en que se están practicando las finanzas personales, como por ejemplo; la inscripción automática a planes de jubilación, las cifras de estadounidenses que siguen desprevenidos sobre este tema son alta. “Parece demasiado complejo para que muchas personas lo entiendan”, comentaron.

En este sentido, los economistas proponen en su libro una especie de consejos y herramientas prácticas e indispensables para mejorar la relación con las finanzas personales que ellos mismo lo describen como “un empujón” con el que se espera ayudar a generar cambios amplios y notables.

“El sector financiero está totalmente centrado, especialmente en el sector de las finanzas personales, en intentar solucionar esto”, indicó Ramadorai al tiempo que comentó que esto no solo genera una gran brecha sino una desigualdad entre los que están más preparados o formados y los que no lo estén.

Campbell explica que en pocas palabras “se trata de una carrera entre la alfabetización financiera y la complejidad de los productos que se ofrecen a las personas y las decisiones que se les pide que tomen. Y la complejidad ha estado ganando la carrera”, destacó.

“Sí, los jóvenes en la preparatoria tienen que tomar decisiones importantes: endeudarse para estudiar, ir a la universidad. También pueden obtener una tarjeta de crédito y luego deben administrar su puntaje crediticio. Pero hay muchas otras decisiones que no tomarán hasta mucho más tarde en la vida”, dijo Campbell.

