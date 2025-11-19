El cuidado infantil en EE.UU. supera los costos del alquiler en varias ciudades, según un análisis

De acuerdo con un análisis desarrollado por el sitio web de finanzas personales LendingTree, los hogares estadounidenses con niños menores de edad se están enfrentando a altos costos del cuidado infantil que incluso superan las mensualidades de un alquiler.

El promedio de los hogares estadounidenses ha tenido que ajustar en los últimos años sus presupuestos familiares debido a los elevados precios de bienes y servicios provocados por la inflación, esto ha llevado a retrasos en los pagos de sus deudas y poca capacidad de ahorro.

Ahora se le suma un gasto más: el cuidado infantil, que actualmente se encuentra entre los $1,282 dólares a tiempo completo. Aunque esa sola cifra no supera los costos de un alquiler de dos habitaciones, en promedio, según la investigación las familias gastan alrededor de $2,252 dólares al mes en cuidado infantil.

Los hogares estadounidenses cada vez se ven más ajustados en sus gastos, y de acuerdo con una encuesta desarrollada por la Universidad Brigham Young y Deseret News la mayoría de los padres aseguran que el costo de mantener y criar un hijo es inasequible.

El informe de LendingTree se basa en datos recopilados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos y el grupo sin fines de lucro Child Care Aware of America detallando que los aumentos de los costos en el cuidado infantil se observan en al menos 85 de las áreas metropolitanas más grandes del país.

Es por esa razón que, en muchos estados donde el costo de vida es alto, las autoridades impulsan reembolsos de impuestos para hijos, programas de ayuda económica y guarderías comunitarias o gratuitas.

Para Keri Rodrigues, cofundadora y presidenta de la National Parents Union, “lo que realmente necesitamos son políticas que reconozcan la realidad actual de las familias trabajadoras y el verdadero coste de criar hijos en Estados Unidos”, dijo.

En este sentido, Matt Schulz, analista jefe de finanzas al consumidor de LendingTree señaló que realmente el problema radica en “los desiertos de cuidado infantil”, en muchos estados las familias se enfrentan a una escasez de opciones para el cuidado de sus hijos y también falta de personal calificado.

