El análisis revela que los propietarios de viviendas gastan $16,000 anuales en costos ocultos

Este año muchos propietarios de viviendas se han visto abrumados por el alto costo de mantener sus inmuebles, según un análisis publicado recientemente por Zillow y Thumbtack los costos ocultos de una propiedad aumentaron a $15,979 dólares por año a nivel nacional.

Según el informe de Zillow, la cifra representa $1,325 adicionales por mes en comparación con el año pasado, es decir, un aumento de 4.7% en el último año y esto se debe en parte al incremento de los ingresos, los cuales subieron un 3.8% afectando la asequibilidad en gran parte del país.

No obstante, la presión se puede llegar a sentir mayormente en áreas metropolitanas como Nueva York, con gastos que alcanzan los $24,381 dólares, San Francisco $22,781 dólares y Boston $21,320 dólares.

En este sentido, el análisis detalló los gastos ocultos que actualmente están asumiendo los propietarios de vivienda en Estados Unidos:

$10,946 dólares en mantenimiento.

$2,003 dólares en seguro de propietario.

$3,030 dólares en impuestos sobre la propiedad.

Al respecto, Kara Ng, economista principal de Zillow, comentó que “los compradores que enfrentan los desafíos de asequibilidad en el mercado actual deben comprender y presupuestar estos gastos menos obvios al calcular cuánto pueden realmente pagar por una vivienda”, dijo.

La economista también mencionó un factor importante a la hora de comprar una vivienda y presupuestar los gastos de dicha propiedad: las primas de seguro, las cuales en los últimos años han aumentado hasta 48%.

“Los costos del seguro están aumentando casi el doble de rápido que los ingresos de los propietarios. No se trata solo de una partida en el presupuesto. Es una barrera de entrada para quienes aspiran a comprar por primera vez y para las familias que ya están al límite”, mencionó Ng.

En muchas áreas metropolitanas, los seguros de vivienda superan los $2,000 dólares, y esto ha llevado a que muchos propietarios tomen la decisión de no invertir en un seguro para su inmueble.

“El precio del seguro aumenta a medida que aumenta el nivel de riesgo, estamos empezando a observar tendencias en los estadounidenses que toman decisiones más difíciles sobre sus seguros”, dijo Sean Kevelighan, director ejecutivo del Instituto de Información de Seguros.

En una encuesta realizada por Realtor.com, cerca del 60% de los propietarios encuestado aseguran que no pagarán un seguro de vivienda, ya que se sienten presionados por los altos costos.

La analista de datos económicos de Realtor.com, Hannah Jones mencionó que “muchos hogares están considerando prescindir por completo de un seguro de vivienda”, destacó al tiempo que indicó que esa decisión no es la más razonable “no recomendamos andar sin seguro porque te deja extremadamente expuesto en caso de sufrir daños a la propiedad o una pérdida total de la misma”, aconsejó Jones.

