Las 5 ciudades más atractivas de Estados Unidos para jubilados en 2025

De acuerdo con un estudio de mercado inmobiliario por parte del sitio de finanzas personales WalletHub, para finales de este año hay unos cinco lugares en Estados Unidos que se posicionan como los más recomendables para jubilarse y tres de ellos quedan en Florida.

El análisis publicado en el mes de septiembre, realizó una investigación en más de 180 ciudades, analizando entre ellas cuáles ofrecían mejor calidad de vida, atención médica, asequibilidad y esparcimiento.

Y luego de recopilar datos de la Oficina de Estadísticas Laborales y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, WalletHub determinó que esas cinco ciudades son:

Orlando, Florida

Scottsdale, Arizona

Minneapolis, Minnesota

Miami, Florida

Tampa, Florida

Al respecto, Chip Lupo, escritor y analista de WalletHub comentó que “el instinto te dirá: ve a Florida. Es cálido y hay cosas que hacer, pero Orlando, Miami y Tampa también son muy favorables para la jubilación, desde una perspectiva fiscal”, dijo.

El estudio de WalletHub resaltó que además de pensar en los ahorros de jubilación, el retiro no solo se trata de eso, también de adelantarse a dónde se piensa vivir, un lugar que ofrezca un buen clima y sobre todo buena atención médica.

Para Phyllis Moen, profesora emérita de sociología de la Universidad de Minnesota y la Universidad de Cornell “uno de los mayores errores que cometen los trabajadores mayores es asumir que su jubilación está muy lejos y que no necesitan planificarla, y la planificación debe considerar tanto el estilo de vida como las cuestiones financieras”, comentó.

