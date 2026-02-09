Eddie Bauer, famoso por su ropa para exteriores, se declara en quiebra

Este lunes a través de un comunicado, la cadena minorista Eddie Bauer especializada en ropa, calzado y artículos para el aire libre se declaró en quiebra por tercera vez y solicitó la protección al Capítulo 11.

Marc Rosen director ejecutivo de Catalyst Brands, titular de la licencia para operar las tiendas Eddie Bauer en Estados Unidos y Canadá declaró que esta no ha sido una decisión fácil. “Esta reestructuración es la mejor manera de optimizar el valor para los accionistas de la empresa minorista y, además, garantizar que Catalyst Brands siga siendo rentable y con una sólida liquidez y flujo de caja”, expresó el CEO.

La minorista con más de 100 años de antigüedad, sede principal en Bellevue, Washington y que posee cerca de 180 tiendas tanto en Estados Unidos como Canadá afirmó que, pese a su declaración de bancarrota, sus tiendas continuarán recibiendo a sus clientes hasta finalizar con los cierres.

Hasta los momentos, se conoce que solo sus tiendas físicas serán las afectadas, ya que sus operaciones de comercio electrónico y mayoristas operan por separado, así mismo con los mercados que trabajan fuera de estos dos países.

En el comunicado Rosen señaló que, “si bien el equipo de liderazgo de Catalyst logró avances significativos en la marca, incluidas mejoras rápidas en el desarrollo y marketing de productos, esos cambios no se pudieron implementar con la suficiente rapidez para abordar por completo los desafíos creados a lo largo de varios años”, dijo.

Eddie Bauer al igual que muchas cadenas minoristas se han enfrentado en los últimos años a una disminución de sus ventas, tanto por el cambio de hábito de los consumidores como por problemas en la cadena de suministro mencionando la incertidumbre arancelaria.

