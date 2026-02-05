¿Por qué Pizza Hut cerrará cientos de sucursales en 2026?

Este jueves, la famosa cadena de restaurantes Pizza Hut anunció el cierre de al menos 250 de sus locales en Estados Unidos debido a un bajo rendimiento y la posible revisión formal de la marca por parte de su propietaria Yum! Brands.

Al respecto a través de un comunicado Yum! Brands propietaria también de Taco Bell y KFC indicó que, “si bien no compartimos detalles específicos de los acuerdos de franquicia, nos complace colaborar con nuestros franquiciados para intensificar los esfuerzos y lograr ventas a corto plazo, a la vez que impulsamos la estrategia a largo plazo”, dijo.

En detalles del comunicado, el director financiero Ranjith Roy destacó que la medida de los cierres también forma parte de una estrategia de modernización, marketing y acuerdos con la franquicia, incluso colocando sobre la mesa la posibilidad de una venta.

En este sentido, Roy mencionó que “las 250 tiendas que mencionamos son una porción muy pequeña de las 20,000 unidades que Pizza Hut tiene a nivel mundial, y es la solución adecuada para la marca a medida que avanzamos en la revisión estratégica”, comentó.

El anuncio de este cierre se da también en medio una caída del 3% de sus ventas, según informes Pizza Hut correspondientes al cuarto trimestre. “El equipo de Pizza Hut ha trabajado arduamente para abordar los desafíos del negocio y de la categoría; sin embargo, el desempeño de Pizza Hut indica la necesidad de tomar medidas adicionales para ayudar a la marca a alcanzar su máximo valor, ¡lo cual podría lograrse mejor fuera de Yum! Brands”, agregó Chris Turner, director ejecutivo de Yum! Brands.

Aunque Pizza Hut no ha mostrado los resultados esperados, otras cadenas de restaurantes como Taco Bell han experimentado durante el mismo trimestre aumentos en sus ventas de hasta el 7%.

Sin embargo, la conocida cadena de pizzerías no es la única que en los últimos años anunció cierre de sus locales por bajo rendimiento, Noodles & Company, Red Robin y Wendy’s también informaron de recortes de personal y cierres de sucursales debido a la caída de sus ventas afectadas en parte por los cambios en los hábitos de consumo en los estadounidenses provocados por la elevada inflación que puso un freno en el gasto de los consumidores y sus comidas fuera de casa.

