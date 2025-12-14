Cook Out amplía su presencia con nuevas ubicaciones en 6 estados

La cadena de comida rápida, Cook Out, especializada en hamburguesa, hot dog, entre otros, anunció que abrirá otras tiendas en los próximos meses para seguir impulsando sus ventas y logrando ponerse a la par de la competencia.

En un comunicado, la cadena afirmó que las nuevas ubicaciones estarán en los estados: Florida, Georgia y Virginia, uniéndose a las que ya inauguró este año en Dothan, Alabama; Greenville, Carolina del Sur; y Charlotte y Kill Devil Hills, Carolina del Norte.

Cook Out es famoso entre los estadounidenses por sus bandejas de tiras de pollo, quesadilla, hamburguesas, hushpuppies y más. Por lo tanto, los comensales que deseen visitar sus instalaciones podrán conocer las ubicaciones de sus nuevos restaurantes visitando http://www.cookout.com/locations en la casilla “próximamente”.

Algunas de las aperturas de Cook Out desde la primera semana de diciembre:

Alabama

Foley, 2550 S. McKenzie Street

Georgia

Gainesville, 3626 Mundy Mill Road

Kingsland, 101 Crown Pointe Parkway recientemente añadido a la lista de “próximamente”.

Florida

Jacksonville, 14016 Beach Blvd. Recientemente añadido a la lista de “próximamente”.

Carolina del Norte

Charlotte, 10820 Woodland Beaver Road

Fayetteville, 1909 Skibo Road

Langosta, 222 James Aven

Zabulón, 1206 N. Arendell Ave.

Tennesse

Antioquía, 5321 Hickory Hollow Lane

Ermita, 5002 Old Hickory Boulevard

Nashville, 10 Harding Mall Drive

Virginia

Chesapeake, 3216 Western Branch Boulevard

Roanoke, 2809 Franklin Road

Salem, 1251 W. Main Street

Virginia Beach, 1010 Independence Boulevard, recientemente añadido a la lista de “próximamente”.

Yorktown, 4340 George Washington Memorial Parkway

