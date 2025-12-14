Cook Out amplía su presencia con nuevas ubicaciones en 6 estados
El restaurante de comida rápida informó que las nuevas ubicaciones estarán en los estados de Florida, Georgia y Virginia
La cadena de comida rápida, Cook Out, especializada en hamburguesa, hot dog, entre otros, anunció que abrirá otras tiendas en los próximos meses para seguir impulsando sus ventas y logrando ponerse a la par de la competencia.
En un comunicado, la cadena afirmó que las nuevas ubicaciones estarán en los estados: Florida, Georgia y Virginia, uniéndose a las que ya inauguró este año en Dothan, Alabama; Greenville, Carolina del Sur; y Charlotte y Kill Devil Hills, Carolina del Norte.
Cook Out es famoso entre los estadounidenses por sus bandejas de tiras de pollo, quesadilla, hamburguesas, hushpuppies y más. Por lo tanto, los comensales que deseen visitar sus instalaciones podrán conocer las ubicaciones de sus nuevos restaurantes visitando http://www.cookout.com/locations en la casilla “próximamente”.
Algunas de las aperturas de Cook Out desde la primera semana de diciembre:
Alabama
- Foley, 2550 S. McKenzie Street
Georgia
- Gainesville, 3626 Mundy Mill Road
- Kingsland, 101 Crown Pointe Parkway recientemente añadido a la lista de “próximamente”.
Florida
- Jacksonville, 14016 Beach Blvd. Recientemente añadido a la lista de “próximamente”.
Carolina del Norte
- Charlotte, 10820 Woodland Beaver Road
- Fayetteville, 1909 Skibo Road
- Langosta, 222 James Aven
- Zabulón, 1206 N. Arendell Ave.
Tennesse
- Antioquía, 5321 Hickory Hollow Lane
- Ermita, 5002 Old Hickory Boulevard
- Nashville, 10 Harding Mall Drive
Virginia
- Chesapeake, 3216 Western Branch Boulevard
- Roanoke, 2809 Franklin Road
- Salem, 1251 W. Main Street
- Virginia Beach, 1010 Independence Boulevard, recientemente añadido a la lista de “próximamente”.
- Yorktown, 4340 George Washington Memorial Parkway
