Cook Out amplía su presencia con nuevas ubicaciones en 6 estados

El restaurante de comida rápida informó que las nuevas ubicaciones estarán en los estados de Florida, Georgia y Virginia

Cook Out es famoso entre los estadounidenses por sus bandejas de tiras de pollo, quesadilla, hamburguesas. Crédito: Shutterstock

Avatar de Arlenys Tabare

Por  Arlenys Tabare

La cadena de comida rápida, Cook Out, especializada en hamburguesa, hot dog, entre otros, anunció que abrirá otras tiendas en los próximos meses para seguir impulsando sus ventas y logrando ponerse a la par de la competencia.

En un comunicado, la cadena afirmó que las nuevas ubicaciones estarán en los estados: Florida, Georgia y Virginia, uniéndose a las que ya inauguró este año en Dothan, Alabama; Greenville, Carolina del Sur; y Charlotte y Kill Devil Hills, Carolina del Norte.

Cook Out es famoso entre los estadounidenses por sus bandejas de tiras de pollo, quesadilla, hamburguesas, hushpuppies y más. Por lo tanto, los comensales que deseen visitar sus instalaciones podrán conocer las ubicaciones de sus nuevos restaurantes visitando http://www.cookout.com/locations en la casilla “próximamente”.

Algunas de las aperturas de Cook Out desde la primera semana de diciembre:

Alabama

  • Foley, 2550 S. McKenzie Street

Georgia

  • Gainesville, 3626 Mundy Mill Road
  • Kingsland, 101 Crown Pointe Parkway recientemente añadido a la lista de “próximamente”.

Florida

  • Jacksonville, 14016 Beach Blvd. Recientemente añadido a la lista de “próximamente”.

Carolina del Norte

  • Charlotte, 10820 Woodland Beaver Road
  • Fayetteville, 1909 Skibo Road
  • Langosta, 222 James Aven
  • Zabulón, 1206 N. Arendell Ave.

Tennesse

  • Antioquía, 5321 Hickory Hollow Lane
  • Ermita, 5002 Old Hickory Boulevard
  • Nashville, 10 Harding Mall Drive

Virginia

  • Chesapeake, 3216 Western Branch Boulevard
  • Roanoke, 2809 Franklin Road
  • Salem, 1251 W. Main Street
  • Virginia Beach, 1010 Independence Boulevard, recientemente añadido a la lista de “próximamente”.
  • Yorktown, 4340 George Washington Memorial Parkway

