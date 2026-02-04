McDonald’s regalará nuggets y caviar en San Valentín: requisitos

En la antesala del Día de San Valentín, McDonald’s decidió lanzar una promoción en Estados Unidos que luce imperdible: nuggets de pollo acompañados con caviar, completamente gratis. La cadena de comida rápida anunció que se trata de un exclusivo kit llamado McNugget Caviar.

La iniciativa aprovecha el impacto que tuvo en plataformas como TikTok la combinación de nuggets con caviar. Ahora, McDonald’s formaliza la idea y la convierte en una experiencia accesible para sus clientes, aunque con cupos muy limitados.

¿En qué consiste el McNugget Caviar y cuándo estará disponible?

Quienes resulten seleccionados recibirán una lata de una onza de caviar de esturión siberiano de la marca Paramount, una tarjeta de regalo de $25 dólares para comprar McNuggets, una porción de crème fraîche y una cuchara especial para caviar. Todo está diseñado para presentar los nuggets de una manera poco habitual, pero alineada con la estética de San Valentín.

McDonald’s aclaró que el kit es totalmente gratuito y estará disponible a partir del 10 de febrero. Asimismo, debes saber que no incluye el envío ilimitado ni funcionará en restaurantes físicos. Se trata de una promoción digital y con stock reducido.

Requisitos para aplicar a la promoción

El primero es encontrarse en Estados Unidos y ser mayores de edad, ya que la promoción está dirigida únicamente al mercado estadounidense. Además, es necesario contar con acceso a internet y registrarse dentro del período habilitado.

La cadena informó que el kit estará disponible a través del sitio oficial McNuggetCaviar.com. Desde allí, los usuarios deberán completar un formulario con sus datos personales y seguir las instrucciones indicadas en la página. Una vez enviado el registro, McDonald’s seleccionará a los beneficiarios.

Finalmente, los ganadores recibirán el paquete en su domicilio y podrán usar la tarjeta de regalo para comprar los nuggets en cualquier restaurante McDonald’s participante.

El Día de San Valentín representa una de las fechas más importantes para la industria gastronómica en Estados Unidos. Según la Asociación Nacional de Restaurantes, es el segundo día más popular para salir a comer, solo por detrás del Día de la Madre.

Te puede interesar:

· Ideas prácticas para celebrar San Valentín sin romper el cochinito

· Tu pareja jamás te será infiel con estos 3 rituales de San Valentín

· La comida más asquerosa del mundo: qué es el surströmming y cómo huele