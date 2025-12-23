Cuáles son las sucursales de Hardee’s que cerrarán a finales de este 2025

La cadena de restaurantes de comida rápida, Hardee’s anunció recientemente el cierre de al menos doce de sus sucursales para finales de este año debido al retraso de los pagos de varios de sus franquiciados.

En un comunicado, la cadena reconocida por sus famosas galletas y hamburguesas indicó que “estos cierres son el resultado de la incapacidad de ARC Burger para remediar sus incumplimientos bajo sus acuerdos de franquicia, a pesar de las sólidas ventas y nuestros continuos intentos a lo largo de muchos meses para llegar a una resolución que mantenga abiertos estos restaurantes”, dijo.

Hardee’s explicó que ARC Burger, operada por High Bluff Capital Partners incumplió con sus pagos desde diciembre del 2024, además de otras obligaciones contractuales. Esto provocó una demanda y el cierre de los locales.

De acuerdo con detalles del documento, ARC Burger posee aproximadamente 77 sucursales de Hardee’s en estados como: Alabama, Florida, Georgia, Illinois, Missouri, Montana, Carolina del Sur y Wyoming.

La demanda también señala que entre los impagos están las regalías, fondos de publicidad, tarifas tecnológicas y de capacitación, alquileres, impuestos, entre otros. “Como resultado de la falta de ARC de realizar pagos puntuales a lo largo de varios meses, Hardee’s notificó a ARC que se encontraba en incumplimiento de los Contratos de Franquicia y los Contratos de Subarrendamiento. Adondequiera que vayan las ganancias de ARC, no se están aplicando a tarifas vencidas o actuales adeudadas a Hardee’s”, alegó la compañía.

