La cadena de comida rápida Wendy’s cerrará 300 establecimientos en el país

Según el director ejecutivo interino de Wendy's, Ken Cook el objetivo de los cierres es abordar y mejorar la situación de esos restaurantes

La compañía registró una disminución de 4.7% en las ventas en tiendas y 2.6% en ventas globales. Crédito: Shutterstock

Por  Arlenys Tabare

La cadena de comida rápida estadounidense especializada en hamburguesas, sándwiches y batidos, Wendy’s anunció que próximamente cerrará unos 300 establecimientos.

En este sentido, el director ejecutivo interino, Ken Cook indicó que “si analizamos el sistema actual, vemos que algunos restaurantes no contribuyen a la imagen de la marca y perjudican el rendimiento financiero de los franquiciados. Nuestro objetivo es abordar y mejorar la situación de esos restaurantes”, dijo.

Con unos 6,000 locales operativos, los cierres representan un 5% de los establecimientos de la compañía. La decisión de la cadena es mejorar sus servicios, con nuevos equipos, operadores y tecnología.

Finalmente, en su último informe se pudo conocer que Wendy’s al igual que otras cadenas de comida rápida, han tenido caídas en sus ventas, se registró una disminución de 4.7% en las ventas en tiendas y 2.6% en ventas globales.

