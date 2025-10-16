Bojangles anuncia planes de expansión con 18 nuevas sucursales

La cadena de restaurantes de comida rápida famosa por su pollo frito sazonado al estilo cajún, Bojangles anunció sus planes de expansión para finales de este año con la apertura de unas 18 nuevas sucursales.

La compañía, con sede principal en Charlotte, Carolina del Norte, indicó que las nuevas ubicaciones estarán en Nueva York, Nueva Jersey, Nevada, Ohio y California. “Este año ya ha sido un hito para Bojangles, y apenas estamos comenzando”, destacó José Armario, CEO de Bojangles.

En este sentido, el restaurante detalló la siguiente lista de ciudades con ubicaciones planificadas para abrir antes de finales del 2025:

Seguin, Texas

Primavera, Texas

Parque Pinellas, Florida

Ciudad Liga, Texas

Kissimmee, Florida

Henderson, Nevada

West Wendover, Nevada

Naranja, Texas

McKinney, Texas

Brooklyn, Nueva York

Mansión, Texas

Daytona, Florida

Lutz, Florida

Melbourne, Florida

Memphis, Tennessee

Circleville, Ohio

Ciudad de Oklahoma, Oklahoma

Wyoming, Míchigan

“Nuestro crecimiento en mercados como Nueva York, Phoenix y California demuestra la fortaleza de nuestra marca y la demanda de nuestro audaz sabor sureño en todo Estados Unidos. El impulso de Bojangles es real, y nos comprometemos a mantener el ritmo en nuestra misión de expandirnos de costa a costa”, dijo Armario.

La cadena, con más de 48 años en el mercado ofreciendo en su menú desayunos y sándwiches de pollo, opera actualmente unas 850 tiendas en 20 estados y planea expandirse a más de 1,000 en los próximos años.

