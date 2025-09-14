Cava anuncia la apertura de 5 nuevos restaurantes: estos son los estados donde abrirán

A través de su página web, recientemente la cadena de restaurantes especializada en comida mediterránea, Cava anunció la apertura de cinco nuevos locales para este año con el propósito de seguir expandiéndose en el mercado.

La cadena de comida rápida enfocada en ofrecer no sólo opciones saludables sino también bowls personalizables opera hasta el momento unos 300 restaurantes, y para este año informó su plan de abrir unas 60 ubicaciones más en Estados Unidos.

Cava indicó que su objetivo es crecer a unos 1,000 locales para el 2032, teniendo mayor presencia en varios de los estados del país, donde muchos de sus comensales ya disfrutan de sus deliciosos platillos.

Aunque por ahora se desconoce las fechas de apertura, según el comunicado de Cava, los próximos restaurantes estarán ubicados en:

Nápoles, Florida: 8710 Addison Pl Dr #10

Detroit, Michigan: 636 Woodward Ave.

Nueva York: 1000 8th Ave.

Filadelfia, Pensilvania: 4040 City Ave., Edificio 2, Espacio A

Knoxville, Tennessee: 1834 Cumberland Ave.

La compañía se ha caracterizado por ser una de las marcas de restaurantes con mayor crecimiento y desempeño financiero en Estados Unidos, cotiza en la bolsa como Cava Group, Inc. y en los últimos años sus ingresos no solo han aumentado, sino que se mantienen sólidos, pese a los numerables cierres de cadenas de comida rápida.

Sigue leyendo: