HomeGoods amplía su presencia con la apertura de 3 tiendas y una más en camino

A través de un comunicado, la cadena minorista especializada en artículos para el hogar HomeGoods anunció que para el mes de agosto seguirá ampliando su presencia en el mercado con la apertura de tres tiendas más.

Este año muchos minoristas se han dado la tarea de renovar no sólo sus anaqueles sino también sus ubicaciones, luego de una larga temporada de cierres afectados principalmente por la caída de las ventas tras la elevada inflación que freno el gasto de los consumidores.

Ahora HomeGoods inaugurada por primera vez en 1992, con sede principal en Framingham, Massachusetts abrirá sus nuevas tiendas en:

1534 Butterfield Road, Downers Grove, Illinois

1463 University Drive, Burlington, Carolina del Norte

3200 Columbus Center, Columbus, Indiana

Asimismo, se tiene previsto que para el 21 de agosto se de apertura a una tienda más en 123 Grey Street, Suite 20A, en East Aurora, Nueva York.

La cadena minorista experta en venta de muebles, productos para el hogar, arte, ropa de cama, accesorios y decoración para el hogar, se une a TJ Maxx y Marshalls todas propiedades de TJX Companies con estas nuevas tiendas.

Al respecto, Ernie Herrman, director ejecutivo de TJX Companies señaló que la nueva tanda de inauguraciones para este año tiene el objetivo de abrir al menos 1,300 locales adicionales a nivel mundial.

