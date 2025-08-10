Wendy’s enfrenta dificultades en medio de la incertidumbre económica

La cadena de comida rápida estadounidense Wendy’s, anunció recientemente que debido a la incertidumbre económica sus perspectivas de ventas para este año han caído llevando a la compañía a enfrentarse este 2025 a dificultades financieras.

Según el comunicado de la cadena de restaurantes especializada en hamburguesas, sándwiches y batidos, otro de los factores que generan incertidumbre es la alta competencia y los cambios de hábitos de sus clientes y consumidores.

Al respecto, Ken Cook, director ejecutivo interino de Wendy’s comentó que el último informe de la compañía destaca que las ventas globales han disminuido de un 5% a 3%, lidiando en esta oportunidad con una demanda de consumo mucho más débil de lo que se esperaba.

Para Cook, “el desayuno continuó teniendo un rendimiento inferior al del resto del día en el segundo trimestre, lo cual tiene sentido considerando lo que está sucediendo desde la perspectiva del comportamiento del consumidor. Cuando aumenta la incertidumbre del consumidor y este decide comer otra comida en casa, el desayuno suele ser el primer lugar donde lo hace”, destacó.

Por su parte, Sara Senatore, analista de investigación de Bank of America la caída de las ventas de la cadena proviene particularmente de clientes con menores ingresos que por lo general son los que frecuenta estos restaurantes de comida rápida. “El consumidor de bajos ingresos sigue bajo presión”, dijo la especialista.

De acuerdo con un análisis publicado recientemente por Bankrate indicó que los hogares que actualmente están ganando por debajo de los $50,000 al año han disminuido hasta un 44% sus gastos en comida fuera de casa.

Por otro lado, una de las competencias más fuertes de Wendy’s, McDonald’s también ha experimentado una desaceleración en el gasto de los consumidores. El director ejecutivo, Chris Kempczinski, comentó que la cadena está haciendo cambios en el menú y los precios para seguir atrayendo a más consumidores.

