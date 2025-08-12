Bed Bath & Beyond regresa: abre nueva tienda y tendrá cupones de descuento

Bed Bath & Beyond está de vuelta. La icónica cadena minorista de artículos para el hogar reabre sus puertas bajo el nombre Bed Bath & Beyond Home, con una nueva tienda en Nashville, Tennessee, marcando el inicio de una nueva etapa tras su quiebra en 2023.

Además de su reapertura física, la marca buscará reconectar con sus antiguos clientes retomando sus tradicionales cupones de descuento, honrando a los clásicos con sus característicos boletos azules y blancos que por años formaron parte de su identidad.

“Nos enorgullece reintroducir una de las marcas más icónicas del comercio minorista con el lanzamiento de Bed Bath & Beyond Home, una hermosa renovación que se adapta a la forma en que las familias se reúnen en casa hoy en día”, declaró Amy Sullivan, directora ejecutiva de The Brand House Collective, en un comunicado.

Este relanzamiento está siendo dirigido por The Brand House Collective, antes conocida como Kirkland’s, empresa que actualmente gestiona varias marcas, incluidas Buy Buy Baby, Overstock y ahora Bed Bath & Beyond Home. La nueva tienda conservará la esencia del concepto original, pero con una propuesta más enfocada y moderna.

“Estaremos probando y aprendiendo la combinación correcta de inventario por categoría y por marca, pero la apariencia de las tiendas será una transición de las tiendas originales de Bed Bath and Beyond con un enfoque más específico en la decoración del hogar de temporada, muebles de dormitorio y productos de baño y lavandería”, comentó Starr Hudgens, jefe de personal de Brand House Collective, a CBS MoneyWatch.

La decisión de honrar los antiguos cupones no es solo un guiño nostálgico, sino una estrategia para reconectar con clientes leales.

“Es una oportunidad para volver a involucrar a los consumidores”, comentó Hudgens.

A medida que crezcan en número de tiendas, la compañía definirá una estrategia más amplia de distribución de cupones. No quedó claro si aceptarán los antiguos cupones.

La tienda de Nashville no será la única. La empresa planea abrir cuatro sucursales más en la misma región y se encuentra en una etapa activa de análisis para ajustar su estrategia comercial antes de expandirse a otros mercados en 2026.

“Estaremos en una postura agresiva de aprender y reaccionar para definir la mejor estrategia de marcas y productos”, afirmó Hudgens.

El regreso de Bed Bath & Beyond representa una jugada arriesgada pero ambiciosa para revivir una marca que fue sinónimo de hogar por décadas. En su apogeo, la empresa contaba con más de mil tiendas a nivel global, pero su presencia física desapareció tras declararse en bancarrota bajo el Capítulo 11 en abril de 2023.

Tras el cierre, la marca fue adquirida por Overstock.com, que intentó mantener vivo su legado vendiendo productos a través de su plataforma digital y en algunas ubicaciones de The Container Store. Sin embargo, la reapertura de una tienda física bajo el nuevo concepto marca un giro estratégico clave.

“La empresa ha emprendido un esfuerzo de transformación masivo, cerrando tiendas no rentables, reduciendo exceso de inventario y rediseñando su imagen y estrategia de marketing”, explicó John Bringardner, editor ejecutivo de Debtwire.

Aun así, advirtió que los problemas financieros de fondo siguen siendo complejos y que lograr el éxito no será fácil.

