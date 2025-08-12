Walmart pagará millonaria suma por errores en cobros

De acuerdo con un comunicado por parte de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara en California, la cadena minorista Walmart deberá pagar a sus consumidores una millonaria suma tras violar las leyes de publicidad falsa y competencia desleal en el estado.

Según la entidad, el minorista se enfrenta a una demanda de protección al cliente por $5,6 millones de dólares, luego de que se comprobara que en sus tiendas se cobrara de más a los consumidores en productos como: frutas y verduras, horneados, entre otros.

Al respecto, el fiscal de distrito Jeff Rosen declaró que “cuando alguien lleva un artículo a la caja para escanearlo, el precio debe ser el correcto. Lo esperan. California lo espera. Mi oficina lo espera, y aplicaremos la ley para garantizarlo”, dijo.

Los detalles de la demanda indican que el minorista fue acusado en al menos cuatro condados de California, donde los clientes aseguraron que los precios eran más altos que los publicados.

Esta no es la primera vez que la cadena de supermercado se enfrenta a una acusación como esta. En el 2012, llegó a un acuerdo de unos $2,1 millones de dólares por cobrar de más a los consumidores.

Sigue leyendo: