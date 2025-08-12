Costco reduce hasta más de 25% los precios de algunos productos

La adquisición de diversos productos tiende a hacerse efectiva mediante supermercados y Costco está consciente de ello, por ello ofrece productos que llaman la atención de sus clientes en este mes de agosto.

Existen grandes cadenas internacionales que resaltan por ofrecerle a sus clientes no solamente una gran variedad de servicios, también artículos de uso diario. Costco llama la atención lanzando ofertas con hasta 26% de descuento.

Los miembros de Costco están viendo caídas de precios bienvenidas en varios productos Kirkland Signature, ya que el minorista del almacén ha reducido los precios en al menos 5 artículos de la marca de la tienda a pesar de las preocupaciones arancelarias actuales.

El director ejecutivo de Costco, Ron Vachris, anuncia que las ventas de Kirkland Signature superaron a las de la empresa en general en el tercer trimestre de 2024. La empresa está trasladando estratégicamente el abastecimiento de productos a regiones donde se venden.

Esta estrategia de abastecimiento ayuda a reducir los costos y disminuye los posibles impactos arancelarios. Vachris enfatizó que Costco se mantiene ágil a medida que evolucionan las situaciones arancelarias

La popularidad de Kirkland Signature continúa fuerte, con más de 300 productos que generaron 56 mil millones de dólares en ventas en 2023.

A continuación, 5 productos de Costco que tienen descuento en este mes

Aceite de oliva orgánico extra virgen de la marca Kirkland Signature de 2 litros, tiene un precio actualmente con descuento de 26%, los compradores de Costco pueden adquirir el producto por solo $18.39 dólares.

Racimos de macadonia Kirkland Signature, caramelo salado y chocolate también tiene descuento por el mes de agosto. Quienes son fanáticos de este artículo comestible, lo pueden llevar por un valor de solo $14.60 dólares, es decir, 18% menos de su precio original.

La mantequilla de maní de la marca es otro de los productos que rebajó su precio, con un 13% de descuento. Los compradores se pueden llevar este producto desde Costco a sus hogares por $7.59 dólares.

Kirkland también ofrece un descuento en las tortillas strips de la marca que está disponible en la cadena minorista. Los clientes pueden agregar este artículo a sus compras, con 12% de descuento, y llevarlo por $4.99 dólares.

Por último, el aceite de oliva refinado de la marca Kirkland Signature, está en oferta en las tiendas de Costco en todo el país y por el mes de agosto, con 7% de descuento, es decir que tiene un precio de venta de solo $27.99 dólares.