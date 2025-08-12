window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Costco reduce hasta más de 25% los precios de algunos productos

La marca Kirkland Signature ofrece descuentos en algunos de sus productos disponibles en las tiendas Costco

Los alimentos de Kirkland de Costco más recomendados para comprar en julio

Los descuentos de temporada continúan en Costco durante agosto.  Crédito: Shutterstock

Avatar de Julianis Caldera Torres

Por  Julianis Caldera Torres

La adquisición de diversos productos tiende a hacerse efectiva mediante supermercados y Costco está consciente de ello, por ello ofrece productos que llaman la atención de sus clientes en este mes de agosto.

Existen grandes cadenas internacionales que resaltan por ofrecerle a sus clientes no solamente una gran variedad de servicios, también artículos de uso diario. Costco llama la atención lanzando ofertas con hasta 26% de descuento.

Los miembros de Costco están viendo caídas de precios bienvenidas en varios productos Kirkland Signature, ya que el minorista del almacén ha reducido los precios en al menos 5 artículos de la marca de la tienda a pesar de las preocupaciones arancelarias actuales.

El director ejecutivo de Costco, Ron Vachris, anuncia que las ventas de Kirkland Signature superaron a las de la empresa en general en el tercer trimestre de 2024. La empresa está trasladando estratégicamente el abastecimiento de productos a regiones donde se venden.

Esta estrategia de abastecimiento ayuda a reducir los costos y disminuye los posibles impactos arancelarios. Vachris enfatizó que Costco se mantiene ágil a medida que evolucionan las situaciones arancelarias

La popularidad de Kirkland Signature continúa fuerte, con más de 300 productos que generaron 56 mil millones de dólares en ventas en 2023.

A continuación, 5 productos de Costco que tienen descuento en este mes

Aceite de oliva orgánico extra virgen de la marca Kirkland Signature de 2 litros, tiene un precio actualmente con descuento de 26%, los compradores de Costco pueden adquirir el producto por solo $18.39 dólares.

Racimos de macadonia Kirkland Signature, caramelo salado y chocolate también tiene descuento por el mes de agosto. Quienes son fanáticos de este artículo comestible, lo pueden llevar por un valor de solo $14.60 dólares, es decir, 18% menos de su precio original.

La mantequilla de maní de la marca es otro de los productos que rebajó su precio, con un 13% de descuento. Los compradores se pueden llevar este producto desde Costco a sus hogares por $7.59 dólares.

Kirkland también ofrece un descuento en las tortillas strips de la marca que está disponible en la cadena minorista. Los clientes pueden agregar este artículo a sus compras, con 12% de descuento, y llevarlo por $4.99 dólares.

Por último, el aceite de oliva refinado de la marca Kirkland Signature, está en oferta en las tiendas de Costco en todo el país y por el mes de agosto, con 7% de descuento, es decir que tiene un precio de venta de solo $27.99 dólares.

