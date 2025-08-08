Costco es conocido por ofrecer grandes ofertas durante todo el año, pero el fin de verano trae descuentos que muchos esperan para surtir su despensa y congelador. Desde cortes de carne premium hasta productos gourmet y sistemas innovadores para la cocina, las ofertas actuales combinan calidad, conveniencia y precios que difícilmente encontrarás en otro lugar. Si quieres aprovechar esta temporada, aquí te presentamos nueve opciones que podrían convertirse en tus nuevas favoritas.

9 súper descuentos de Costco por fin de verano

Bacalao negro marinado en miso

Considerado por muchos como “pescado de mantequilla” por su textura suave y escamosa, este bacalao viene listo para cocinar gracias a su marinado en salsa de miso. Son 10 libras capturadas en la naturaleza y sin espinas, suficientes para 20 o más porciones con sabor digno de un restaurante. Perfecto para cenas especiales sin demasiado trabajo en la cocina.

Sistema de leche vegetal Almond Cow

Esta máquina permite preparar leche a base de plantas en casa en cuestión de minutos. Con combinaciones como coco cremoso y anacardo, no solo obtendrás una bebida fresca y natural, sino también la pulpa para usar en postres o desayunos. Su diseño práctico y precio rebajado lo convierten en una inversión atractiva para quienes buscan alternativas lácteas saludables.

Caja de bistec de res de Nueva Zelanda

Los filetes de Silver Fern Farms destacan por ser 100% alimentados con pasto, lo que les da un sabor equilibrado y una textura jugosa. Cada caja trae porciones congeladas y bien selladas para conservar su frescura. Es una excelente opción para quienes desean carnes más magras y nutritivas sin sacrificar calidad.

Cabeza entera de pescado Branzino

Ideal para la parrilla, este pescado se vende limpio y listo para condimentar. Su carne firme y delicada combina a la perfección con un toque de aceite de oliva y ajo. Por su tamaño y presentación, es perfecto para reuniones familiares al aire libre o para sorprender con una receta mediterránea.

Cubo de frutas y verduras ReadyWise

Un básico para cualquier despensa de emergencia, este cubo incluye más de 100 porciones deshidratadas con una vida útil de hasta 25 años. Es práctico para complementar reservas de alimentos o para quienes disfrutan de acampar y explorar al aire libre con opciones nutritivas siempre a mano.

Cordero de Nueva Zelanda alimentado con pasto

Reconocido por su suavidad y sabor, este cordero de Silver Fern Farms se presenta en porciones prácticas para distintas preparaciones. Su origen y crianza a base de pasto le dan un perfil más saludable y natural, ideal para quienes disfrutan de carnes de alta calidad en casa.

Porciones de salmón en tablones de cedro

Esta presentación combina la frescura del salmón con el aroma ahumado que aporta la madera de cedro. Cada pieza está marinada y lista para cocinar, ofreciendo un plato elegante y lleno de sabor, perfecto para compartir en celebraciones o cenas familiares.

Miel cruda de Manuka

Certificada con un alto nivel UMF, esta miel es apreciada por sus propiedades naturales y su sabor intenso. Es recomendable usarla en preparaciones frías para mantener intactos sus beneficios, convirtiéndose en un aliado perfecto para endulzar de forma saludable o cuidar la garganta.

Surtido de regaliz G.O.A.T. FOODS

Con variedades de regaliz rojo, negro, mezclado y el favorito de la marca, este paquete ofrece un recorrido por sabores y texturas que encantarán a los fanáticos de este dulce. Viene en presentaciones individuales para disfrutar en cualquier momento o compartir.