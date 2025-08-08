¿Quieres un producto Apple? Costco mejora los beneficios si lo compras ahí

Aunque Costco es más conocido por sus combos gigantes de pañales, detergente en polvo o su clásico combo de hot dog con soda por $1.50 dólares, muchos no saben que también puede ser uno de los mejores lugares para comprar productos Apple. Desde iPhones hasta MacBooks, el club mayorista ofrece ventajas únicas que otros minoristas no pueden igualar.

Lo que diferencia a Costco no es solo el precio, sino el valor total que obtienes como comprador. Mientras que Apple, Best Buy o Walmart limitan sus beneficios, Costco incorpora extras como mejores políticas de devolución, soporte técnico de por vida y hasta extensiones de garantía en ciertos dispositivos.

Más tiempo para devolver tu compra, sin complicaciones

Una de las mayores ventajas de comprar un producto Apple en Costco es su política de devoluciones extendida. Mientras que Apple y otros minoristas permiten solo 14 días para devolver dispositivos como teléfonos o tabletas, Costco ofrece hasta 90 días para cualquier dispositivo electrónico, incluidos los productos Apple.

Esta diferencia puede marcar una gran ventaja al momento de comprar un artículo costoso como una MacBook o un iPhone. Además, no se aplican cargos por reposición, algo que sí ocurre en otras tiendas como Best Buy, donde algunas devoluciones pueden costarte hasta $45 dólares adicionales.

Garantía extendida sin pagar extra

Otra razón por la cual muchos prefieren Costco es su garantía extendida gratuita en computadoras Apple. Si compras una MacBook o iMac, obtienes dos años de cobertura, en lugar del año estándar que ofrece Apple. Esto se incluye sin necesidad de comprar AppleCare+ ni ningún otro seguro adicional.

Eso sí, esta cobertura extendida no aplica a dispositivos móviles como iPads o iPhones, aunque igual se benefician de la política de devolución más generosa.

Soporte técnico de por vida, sin cita previa

Costco también ofrece soporte técnico gratuito de por vida en muchos de los productos Apple que vende. Los miembros pueden comunicarse con la línea de asistencia con sede en Estados Unidos para resolver dudas o problemas, incluso mucho después de que finalice la ventana de devoluciones.

Este beneficio puede ser especialmente útil para usuarios menos familiarizados con la tecnología, o para quienes desean evitar las citas en el Genius Bar.

Precios competitivos y descuentos poco conocidos

Aunque Apple rara vez ofrece rebajas directas, Costco a veces iguala o supera los descuentos educativos, militares o corporativos que Apple tiene en canales especiales.

Además, suele tener promociones temporales en modelos anteriores nuevos, que representan una oportunidad de ahorro significativa para quienes no buscan lo último.

A esto se suma la política de ajuste de precio por 30 días: si el producto baja de precio en Costco durante ese período, puedes solicitar el reembolso de la diferencia, algo que Apple no contempla.

Más que solo un buen precio

Aunque muchos siguen comprando sus productos Apple directamente en la Apple Store, desconocen que Costco puede ser una alternativa más conveniente y con beneficios adicionales. Desde tarjetas de regalo promocionales hasta políticas flexibles y soporte extendido, los compradores informados pueden obtener mucho más valor por su dinero.

Para quienes buscan protección, flexibilidad y la posibilidad de ahorrar sin sacrificar calidad o autenticidad, Costco representa una opción inteligente para adquirir productos Apple. Y si además puedes aprovechar tu visita para llenar la despensa, el ahorro puede sentirse aún más completo.

