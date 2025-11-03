El director ejecutivo de Starbucks indicó que no descartará una subida de precios

Recientemente, el director ejecutivo de una de las cafeterías más grande de Estados Unidos, Brian Niccol, indicó que en Starbucks no se descartará una subida en los precios de su menú.

La cadena se ha enfrentado desde el año pasado a múltiples dificultades, tanto por la caída de las ventas, el cambio en los hábitos de los consumidores, el aumento de los precios presionados por la inflación e incluso el cambio de dirección con la llegada de Niccol en el 2024.

Según un informe de la compañía, tan solo entre enero y septiembre de este año, los precios del café aumentaron un 30%, esto ha provocado el cierre de muchos establecimientos y el recorte de casi 1,000 puestos de trabajo debido al bajo rendimiento.

Ante la situación actual que se vive en la industria de comida rápida, Niccol indicó que para el próximo año no descarta el alza de los precios del café; sin embargo, para el CEO que lucha con las presiones inflacionarias, esa medida será un “último recurso”, dijo.

“La fijación de precios sería una de esas cosas que haríamos como último recurso, y lo haríamos con mucha precisión. Decir nunca, ya sabes, no creo que se pueda hacer eso en este entorno. Lo que sí estamos haciendo ahora es asegurarnos de tener el personal adecuado. Los equipos están debidamente capacitados para la demanda que sabemos que tenemos por la mañana, y sabemos que esta aumenta por la tarde”.

Finalmente, el director ejecutivo de Starbucks mencionó “creo que es realmente importante que les brindes una gran experiencia para que justifique por qué eligieron gastar su dinero contigo”, dijo.

Sigue leyendo: