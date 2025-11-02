¿Cuánto podría subir el precio de tus vacaciones debido a los aranceles?

De acuerdo con un análisis desarrollado recientemente por Lending Tree, los temporadistas durante las vacaciones decembrinas de este año podrían estar gastando hasta $132 dólares más debido al aumento de muchos bienes y servicios por los ajustes de las tarifas arancelarias.

Al respecto, Matt Schulz, analista jefe de finanzas del consumidor de LendingTree indicó que “la gente debería prever que tal vez tenga que gastar un poco más estas fiestas si quiere conseguir la misma cantidad de cosas que el año pasado”, dijo.

Este año el presupuesto de los estadounidenses recibirá un duro golpe en sus compras navideñas, ya que los artículos comunes que se adquieren durante esta festividad han experimentado uno de los mayores aumentos en meses.

La ropa y accesorio, según el análisis de Lending Tree aumentó $80 dólares más, mientras que los productos y equipos eléctricos tienen un gasto adicional de $186 dólares, los regalos navideños podrían costar 60% más en comparación con el año pasado.

“Con los costos adicionales para los compradores, no se van a facilitar las compras navideñas, pero creo que la gente ya espera que esta temporada navideña sea un poco más cara”, dijo Schulz.

Según resultados de una encuesta realizada por Morning Consult, el 41% de los consumidores estadounidenses encuestados aseguró que sus compras se redujeron debido a los elevados precios.

En este sentido, Schulz sugiere a los consumidores ahorrar un poco más antes de las fiestas, “evaluar los bonos de bienvenida de las tarjetas de crédito o comparar precios. La vida es cara en 2025 y hay medidas que la gente puede tomar para facilitarse un poco las cosas”, destacó.

