EE.UU. y China esperan avances en sus relaciones durante la Cumbre de Trump y XI

El presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping se reunieron para su primer diálogo cfrente a frente en seis años con la esperanza de poner fin a una guerra comercial que se ha prolongado durante meses.

La reunión tuvo lugar poco después de que Trump anunciara que Estados Unidos comenzaría “inmediatamente” las pruebas de armas nucleares, que han estado suspendidas por más de 30 años.

Los dos líderes se reunieron la noche del miércoles (hora del este), la mañana del jueves (hora local), en Busan, Corea del Sur.

Antes de la reunión, Trump había dicho que podría durar entre tres y cuatro horas.

Las cámaras captaron a los dos líderes saludándose y dándose la mano, y posteriormente sentados a la mesa.

Trump y Xi se mostraron optimistas sobre la relación entre Estados Unidos y China durante sus breves declaraciones previas a la reunión.

“Creo que ya hemos acordado muchas cosas, y acordaremos algunas más ahora mismo, pero el presidente Xi es un gran líder de un gran país, y creo que tendremos una relación fantástica durante mucho tiempo”, dijo Trump.

“Dadas nuestras diferentes realidades nacionales, no siempre coincidimos, y es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando”, dijo Xi por medio de un intérprete. Sin embargo, afirmó que la relación entre ambos países se mantenía “en general estable”.

Trump ha elogiado con frecuencia a Xi y ha minimizado las tensiones entre Washington y Pekín.

Sin embargo, ambos países han impuesto aranceles a las importaciones del otro y China ha dejado de comprar soja a los agricultores estadounidenses.

Se espera que la reunión de ambos líderes se centre principalmente en las negociaciones comerciales.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el domingo que los negociadores de ambos países habían establecido un marco de acuerdo para que los dos líderes lo firmaran y así evitar aranceles más altos.

