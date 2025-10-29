El Senado aprueba revocar los aranceles de Trump a Canadá
Cuatro senadores republicanos votaron con los demócratas en un esfuerzo por poner fin a los aranceles de Trump a Canadá
El Senado aprobó el miércoles una resolución para poner fin a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a Canadá.
Cuatro senadores republicanos se unieron a los demócratas para criticar las políticas comerciales del gobierno, un día después de que estos votaran a favor de eliminar los aranceles a Brasil.
Los senadores Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins y el exlíder republicano Mitch McConnell votaron en contra de los demócratas, con un resultado de 50 a 46. Todos ellos habían votado previamente en abril en contra de los aranceles a Canadá. La resolución sólo requería una mayoría simple para su aprobación.
La resolución busca poner fin a los aranceles a Canadá mediante la revocación de la declaración de emergencia del presidente y debe pasar a votación en la Cámara de Representantes.
Las tensiones entre ambos países se intensificaron desde agosto cuando Trump elevó los aranceles a Canadá al 35%, aunque esto fue amortiguado por el efecto del tratado trilateral T-MEC que protege diversos productos.
La tensión llegó a su punto cúspide este fin de semana cuando el republicano decidió aumentar los aranceles en un 10% adicional, criticando duramente a los canadienses por un anuncio de protesta a las políticas aduaneras estadounidense emitido por el estado de Ontario que utilizaba citas del expresidente Ronald Reagan.
Estados Unidos y Canadá comparten una amplia relación comercial que incluye la exportación de petróleo crudo, gas natural, electricidad, vehículos, aviones y una gran gama de maquinaria industrial.
Sigue leyendo:
· Trump anuncia un aumento del 10% de los aranceles a Canadá
· Trump dice que terminará las negociaciones comerciales con Canadá
· Trump confirma que aplaza aranceles a México: “Nos está yendo muy bien”