El Senado aprueba revocar los aranceles de Trump a Canadá

Cuatro senadores republicanos votaron con los demócratas en un esfuerzo por poner fin a los aranceles de Trump a Canadá

Una protesta contra las tarifas a Canadá cerca del cruce fronterizo del Puente de la Paz en Buffalo, Nueva York.

Una protesta contra las tarifas a Canadá cerca del cruce fronterizo del Puente de la Paz en Buffalo, Nueva York. Crédito: Adrian Kraus | AP

Por  María Ortiz

El Senado aprobó el miércoles una resolución para poner fin a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a Canadá.

Cuatro senadores republicanos se unieron a los demócratas para criticar las políticas comerciales del gobierno, un día después de que estos votaran a favor de eliminar los aranceles a Brasil.

Los senadores Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins y el exlíder republicano Mitch McConnell votaron en contra de los demócratas, con un resultado de 50 a 46. Todos ellos habían votado previamente en abril en contra de los aranceles a Canadá. La resolución sólo requería una mayoría simple para su aprobación.

La resolución busca poner fin a los aranceles a Canadá mediante la revocación de la declaración de emergencia del presidente y debe pasar a votación en la Cámara de Representantes.

Las tensiones entre ambos países se intensificaron desde agosto cuando Trump elevó los aranceles a Canadá al 35%, aunque esto fue amortiguado por el efecto del tratado trilateral T-MEC que protege diversos productos.

La tensión llegó a su punto cúspide este fin de semana cuando el republicano decidió aumentar los aranceles en un 10% adicional, criticando duramente a los canadienses por un anuncio de protesta a las políticas aduaneras estadounidense emitido por el estado de Ontario que utilizaba citas del expresidente Ronald Reagan.

Estados Unidos y Canadá comparten una amplia relación comercial que incluye la exportación de petróleo crudo, gas natural, electricidad, vehículos, aviones y una gran gama de maquinaria industrial.

