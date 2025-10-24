Trump dice que terminará las negociaciones comerciales con Canadá

El presidente Donald Trump anunció el jueves la finalización inmediata de las negociaciones comerciales con Canadá.

Trump hizo el anuncio en Truth Social y acusó a Canadá de intentar interferir en un próximo caso ante la Corte Suprema sobre la legalidad de sus aranceles “recíprocos”.

La decisión del presidente Trump está relacionada con un anuncio televisivo con un discurso del expresidente Ronald Reagan sobre aranceles que la provincia canadiense de Ontario comenzara a emitir en Estados Unidos.

“Solo hicieron esto para interferir con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y otros tribunales”, escribió Trump, refiriéndose a los argumentos orales del alto tribunal, programados para el 5 de noviembre, sobre las impugnaciones legales a una parte significativa de los aranceles de Trump.

Estos son los aranceles que incluyen las tasas específicas por país, el eje central de su agenda de política exterior y económica.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, declaró a principios de esta semana que el anuncio con mensaje contra los aranceles que también fue publicado en X, había captado la atención de Trump.

El anuncio mostraba al expresidente Ronald Reagan, republicano, criticando los aranceles sobre productos extranjeros, al tiempo que afirmaba que causaban pérdidas de empleos y guerras comerciales.

“Supe que el presidente escuchó nuestro anuncio. Estoy seguro de que no le hizo mucha gracia”, declaró Ford el martes.

Trump ha utilizado los aranceles como herramienta de presión sobre muchos países del mundo.

Su guerra comercial ha elevado los aranceles estadounidenses a sus niveles más altos desde la década de 1930 y ha amenazado con imponer más gravámenes con regularidad, lo que ha generado preocupación entre empresas y economistas.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró a la prensa el jueves que Canadá no permitirá el acceso injusto de Estados Unidos a sus mercados si fracasan las negociaciones sobre diversos acuerdos comerciales con Washington.

Trump impuso aranceles al acero, el aluminio y los automóviles canadienses a principios de este año, lo que provocó una respuesta similar por parte de Ottawa.

Ambas partes llevaban semanas negociando un posible acuerdo para los sectores del acero y el aluminio.

El jueves por la noche, la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan publicó en X que un anuncio creado por el gobierno de Ontario tergiversa el ‘Discurso Presidencial Radiofónico a la Nación sobre Comercio Libre y Justo’, del 25 de abril de 1987. Añadió que Ontario no recibió permiso de la fundación para usar y editar los comentarios.

Listen to President Reagan's unedited remarks here: https://t.co/1gQUcbR4eZ pic.twitter.com/iqmjSuypp0 — Ronald Reagan Presidential Foundation & Institute (@RonaldReagan) October 24, 2025

La fundación afirmó estar evaluando las opciones legales en este asunto e invitó al público a ver el video sin editar del discurso de Reagan.

