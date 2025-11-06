Outback cierra de manera abrupta 21 restaurantes

La cadena de restaurantes reconocida por su menú de carne de calidad, Outback Steakhouse informó que cerrará unos 21 restaurantes de manera abrupta debido a una “estrategia integral de reestructuración” con el propósito de mantenerse a la par de su competencia.

“Outback Steakhouse tiene una increíble reputación de marca. Es pionera en el sector de los restaurantes de carnes informales. Tenemos un gran reconocimiento de marca y una enorme oportunidad para convertir ese reconocimiento en visitas a nuestros restaurantes”, dijo el director ejecutivo Mike Spanos.

La cadena cuenta con más de 900 ubicaciones en varios países del mundo, y 670 de ellos se encuentran en Estados Unidos. Spanos, indicó que los cierres de estos locales se realizarán en los próximos cuatro años y los restaurantes que restan tendrán renovaciones para finales del 2028.

Por su parte, Bloomin’ Brands señaló que asumirá los $33 millones de dólares que suponen los deterioros de los locales y posteriores cierres, con el fin de ayudar a financiar los planes de reestructuración.

Los cambios en los hábitos de los consumidores ha sido uno de los problemas más grande que enfrentan las cadenas de comida rápida. Las ventas del último trimestre de Outback aumentaron tan solo 0.4%, y las acciones de Bloomin’ Brands (BLMN) han caído hasta un 40% de su valor desde principios de año.

Sigue leyendo: