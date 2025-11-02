McDonald’s ajusta sus operaciones por la escasez de monedas de un centavo

La cadena de comida rápida estadounidense especializada en hamburguesas, McDonald’s anunció recientemente que, tras la escasez de monedas de un centavo, ajustará sus transacciones.

Desde que la Casa de la Moneda de EE.UU. informó sobre la acuñación de sus últimos centavos, muchas tiendas, cadenas minoristas y restaurantes están cambiando sus operaciones para amortiguar la falta de este tipo de monedas para el cambio.

En este sentido, McDonald’s destacó que en algunas de sus ubicaciones están comenzando a redondear sus transacciones en efectivo para resolver la situación cuando los clientes no tienen el cambio exacto.

“Contamos con un equipo que trabaja activamente en soluciones a largo plazo para que todo sea sencillo y justo para nuestros clientes. Este es un problema que afecta a todos los comercios minoristas del país, y seguiremos colaborando con el gobierno federal para obtener orientación al respecto”, dijo la compañía en un comunicado.

Según la cadena de restaurantes, el redondeo solo afectará los pagos en efectivo. Esta no es la primera vez que se realiza este tipo de ajustes, cuando las monedas de baja denominación son eliminadas.

Sin bien, la Asociación Bancaria Estadounidense aclaró que en Estados Unidos no hay escasez de monedas de un centavo, ya que se calcula que en circulación hay aproximadamente 250 mil millones. Lo que sí se ha presentado es un problema de suministro localizado y tras el cese de su producción se están generando algunos desabastecimientos.

