Raising Cane’s ampliará su presencia con 7 nuevas tiendas en octubre

Con el propósito de seguir deleitando a más comensales con sus famosos “dedos de pollo”, la cadena de comida rápida estadounidenses, Raising Cane’s anunció la apertura de unas siete nuevas tiendas para este mes de octubre.

“La expansión de octubre a la Costa Este impulsa el objetivo más amplio de la marca de poseer y operar más de 1,600 restaurantes en todo el país y convertirse en una de las 10 principales marcas de restaurantes de Estados Unidos para finales de la década”, dijo la compañía en un comunicado.

En este sentido, el restaurante con sede principal en Baton Rouge, Luisiana, detalló cuáles serán las nuevas ubicaciones y sus correspondientes fechas de apertura:

1455 Boston Post Road, Milford, Connecticut- 2 de octubre.

1151 N. Dupont Highway, Dover, Delaware-7 de octubre.

63 South Court Street, Athens, Ohio-7 de octubre.

17195 Miramar Parkway, Miramar, Florida-21 de octubre.

722 7th Street NW, Washington, DC-21 de octubre.

70-28 Austin Street, Forest Hills, Nueva York-22 de octubre.

75 Buckland Street, Manchester, Connecticut-28 de octubre.

Con estas últimas inauguraciones programadas para el mes de octubre, la cadena fundada en 1996 se acerca cada vez más a su objetivo de abrir al menos 100 restaurantes para finales de este año. “Lo que resalta el compromiso de la marca de servir a aún más comunidades en todo el país”, dijo Raising Cane’s en el comunicado.

Sigue leyendo: